Mercedes Trelles Hernández recibe importante reconocimiento de la Fundación Mellon

La doctora Mercedes Trelles Hernández, directora del Programa de Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, recibió una beca por parte de la Fundación Mellon como investigadora principal del proyecto “Arte de Puerto Rico y su Diáspora y Arte Latine”.

La iniciativa, que se extenderá por dos años, busca ampliar el conocimiento del estudiantado y del público sobre el arte Latine, a la vez que propicia una reflexión sobre estas categorías y sobre el lugar de los artistas del archipiélago de Puerto Rico dentro de ellas. Trelles Hernández es una estudiosa del arte moderno latinoamericano y del Caribe, además de ser catedrática y directora del Programa de Historia del Arte, adscrito a la Facultad de Humanidades.

La beca, con una cuantía de sobre $400,000 mil forma parte de las Iniciativas Presidenciales (Presidential Initiatives) de la Fundación Mellon. A lo largo de este año académico 2026-27, el Programa de Historia del Arte convocará a académicos y curadores para ofrecer conferencias públicas y tener varios encuentros de formación con el estudiantado del recinto riopedrense.

PUBLICIDAD

Durante el segundo año, la beca apoyará un programa posdoctoral que permitirá invitar a un investigador o investigadora a trabajar desde la UPR-Río Piedras, e impartir un curso sobre arte Latine. La subvención también permitirá ampliar los recursos bibliográficos del Seminario de Historia del Arte y reconfigurar el espacio de exhibiciones de la Galería Francisco Oller, nexo fundamental entre la universidad y la comunidad artística.

La decana de la Facultad de Humanidades doctora Agnes M. Bosch Irizarry señaló que “esta iniciativa es una excelente oportunidad para entablar un diálogo entre expertos y personas interesadas en el arte puertorriqueño y latine desde Puerto Rico y la diáspora”.

“Esta beca es un espaldarazo a la educación en Historia del Arte”, comentó la doctora Mercedes Trelles. “Nos ayuda a poner al día nuestros ofrecimientos y seguir fortaleciendo vínculos con nuestras comunidades en Estados Unidos. También plantea la necesidad de pensar nuestra relación con categorías como Diasporican y Latine Art. Con esta iniciativa buscamos comenzar un diálogo con los estudiosos del arte Latine y con nuestra propia comunidad”, afirmó.

La presidenta de la Universidad de Puerto Rico, doctora Zayira Jordán Conde, destacó la importancia de esta subvención y el reconocimiento que representa para la institución.

“Que una iniciativa gestada desde nuestra Universidad reciba el respaldo de una entidad de la trayectoria de la Fundación Mellon evidencia la capacidad de nuestra facultad para desarrollar proyectos sólidos, pertinentes y con proyección más allá de nuestras aulas. Esta subvención permitirá abrir nuevas oportunidades académicas y fortalecer recursos que permanecerán al servicio de nuestros estudiantes. Felicito a la doctora Mercedes Trelles Hernández y al Programa de Historia del Arte por este importante logro para la Universidad de Puerto Rico”, expresó Jordán Conde.

PUBLICIDAD

Por su parte, la rectora interina, doctora Mayra B. Charriez Cordero, destacó que “esta beca representa un reconocimiento al talento y la excelencia académica de nuestra facultad, así como una oportunidad para ampliar el alcance de la investigación y la enseñanza de la Historia del Arte desde el Recinto de Río Piedras. Nos enorgullece que iniciativas como esta promuevan el diálogo entre Puerto Rico y su diáspora, fortalezcan los vínculos con la comunidad artística y propicien nuevas perspectivas para comprender y valorar nuestras expresiones culturales”.

Con esta beca, el Programa de Historia del Arte fortalece su oferta académica, impulsa la innovación curricular y fomenta el diálogo entre la universidad, la comunidad artística y la diáspora.

Sobre el programa de Historia del Arte