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“Es volver a casa”: Wisin firma con Sony Music Latin

Llevará sus próximos lanzamientos al público de todo el mundo

3 de noviembre de 2026 - 4:41 PM

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La nueva alianza llevará los próximos lanzamientos de Wisin al público de todo el mundo a través de La Base Music Group y Sony Music Latin. Crédito de Fotografia: @tabisquey (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Wisin firmó un nuevo acuerdo con Sony Music Latin para el lanzamiento de sus próximos proyectos musicales, que se publicarán a través de su propio sello, La Base Music Group. La alianza combina la visión artística y el liderazgo empresarial de Wisin con la capacidad de promoción y distribución a nivel global de Sony Music Latin.

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Para Wisin, el acuerdo marca una nueva etapa en una carrera definida por su evolución como artista, productor y empresario. A través de La Base Music Group, continúa al frente de la dirección creativa de su música, mientras se une a Sony Music Latin para llevar sus próximos lanzamientos al público de todo el mundo.

Alex Gallardo, presidente de Sony Music Latin, expresó: “Nos enorgullece recibir de nuevo en casa a Wisin y a La Base Music Group, y esperamos trabajar juntos para llevar esta nueva etapa de su música a sus seguidores en todo el mundo”.

Wisin agregó que “regresar a Sony Music Latin es volver a casa. Me llena de emoción comenzar esta nueva etapa , junto a un equipo con el que comparto la pasión por seguir innovando y llevando nuestra música al mundo”.

La alianza llega junto con la “Universidad del Perreo”, el proyecto más reciente de Wisin. La iniciativa celebra las raíces puertorriqueñas del reguetón y conecta a los pioneros del género con una nueva generación de artistas. Más allá de su álbum de 12 canciones, “Universidad del Perreo” se ha convertido en una plataforma más amplia que ofrece experiencias educativas, cursos y eventos exclusivos, con más de 2 millones de “estudiantes” inscritos. La gira Universidad del Perreo World Tour arranca con dos conciertos en el Coliseo de Puerto Rico el 13 y 14 de noviembre.

El acuerdo se suma a una trayectoria marcada por éxitos internacionales, entre ellos “Adrenalina”, con Jennifer Lopez y Ricky Martin; “Escápate Conmigo”, junto a Ozuna; “Vacaciones” y “Que Viva la Vida”.

Wisin y La Base Music Group están representados por Oswaldo Rossi y Diego Quintero, de la firma Rossi Baldivia Klein Fine & Spector (RBKFS).

Comparsa del colectivo Agua, Sol y Sereno durante el último día de la edición 54 de las Fiestas de la Calle San Sebastián.Las plenas no pudieron faltar durante el domingo en las Fiestas de la Calle San Sebastián.El público abarrotó la Plaza del Quinto Centenario para ver los espectáculos artísticos de la noche, que incluyó a Plenéalo, Reik y Wisin.
1 / 24 | Fotos: Potente cierre de las SanSe 2024 con Wisin y Reik de protagonistas. Comparsa del colectivo Agua, Sol y Sereno durante el último día de la edición 54 de las Fiestas de la Calle San Sebastián. - Stephanie Rojas

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