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Wisin abre segunda función para su concierto en el Choliseo: “Empezando las Navidades en Puerto Rico”

El reguetonero llevará “La Universidad del Perreo” el 13 y 14 de noviembre

6 de octubre de 2026 - 2:53 PM

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Wisin (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El reguetonero puertorriqueño Wisin anunció este martes que sumó una segunda y última función de su concierto “La Universidad del Perreo” el 14 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, el cual dijo que prometió convertirlo en la pista de perreo más grande de la isla.

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Según explicó Wisin en un comunicado, esta segunda función se debe a que para su primer acto, el 13 de noviembre, las entradas se agotaron y más de 12,000 personas se conectaron a Ticketera para conseguir boletos.

“Estuvimos dándoles todo este rato y no ha parado la gente de entrar a Ticketera. Vamos a abrir este próximo 14 de noviembre. Así que todas las personas que se quedaron fuera, abrimos una nueva función este próximo 14 de noviembre. Es la última función”, aseguró Wisin.

Con esta segunda función, Wisin promete convertir el Coliseo en la pista de perreo más grande de la isla, con dos noches dedicadas al catálogo del artista, con reguetón, perreo y algunos de los temas que han definido distintas generaciones del género.

“Así que, todos los que se quedaron fuera van a tener la oportunidad de ver esta fiesta de reguetón, esta rumba, llena de amigos, llena de éxitos. Empezando las Navidades en Puerto Rico, así que vamos a arrancar las Navidades como se debe”, destacó Juan Luis Morera, nombre de pila de Wisin.

“La Universidad del perreo” es el álbum más reciente de Wisin y que lanzó el pasado 4 de septiembre.

En dicha producción abundan los ritmos que se remontan a los orígenes del género urbano y le rinde homenaje a esos sonidos, artistas y códigos que sentaron las bases del movimiento mundial.

Para el álbum, “El decano” de “la universidad”, o sea, Wisin, reunió a figuras fundamentales del género como Ivy Queen y Don Chezina, dos de los pioneros del movimiento, así como al dúo de Jowell & Randy, Jory Boy, Franco ‘El Gorila’, Trébol Clan, Juanka El Problematik, el mexicano El Bogueto y el colombiano Kapo.

Asumiendo su posición como “decano” de “La Universidad del Perreo”, Wisin convirtió el proyecto “en una cátedra sobre la historia y evolución del género, convocando como profesores a varias de las figuras que ayudaron a construir su legado”, según resaltó un comunicado enviado por sus representantes.

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WisinColiseo de Puerto RicoConciertoReguetón
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