La edición diamante de Miss Universe 2026 continúa esta noche con uno de los espectáculos más coloridos de la competencia: la presentación de trajes nacionales, que reunirá en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot a las 116 delegadas que aspiran a convertirse en la próxima reina universal.

Como parte de esta celebración, la organización anunció a través de la cuenta de Instagram a las nueve mujeres que integran el comité de selección de esta competencia, un grupo que reúne a figuras del mundo del entretenimiento, la belleza, los negocios y el ámbito internacional.

Entre las integrantes anunciadas se destacan la puertorriqueña Joyce Giraud, la modelo española Águeda López y Victoria Kjær Theilvig, quien representó a Dinamarca y obtuvo el título de Miss Universe 2024.

Giraud cuenta con una trayectoria vinculada a los certámenes de belleza, luego de representar a Puerto Rico en Miss Universe 1998, donde alcanzó la posición de segunda finalista. También ha desarrollado una carrera como actriz, modelo y productora.

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Por su parte, López es una modelo española con una trayectoria internacional en la industria de la moda y el entretenimiento. Además, es la esposa del cantante puertorriqueño Luis Fonsi.

Theilvig, quien entregará su título de Miss Universe 2024 como parte de la historia reciente del certamen, también forma parte del grupo de mujeres que aportarán su perspectiva a la evaluación de las participantes.

La lista la completan Taty Guiribitey, Solange Tuyishime, Vicki Vlahos, María Yáñez, Signe Zeikate y María José Unda.

Tuyishime es reconocida por su labor como embajadora de UNICEF Canadá y su trabajo humanitario, mientras que Unda ocupa la vicepresidencia de Relaciones Internacionales de la Organización Miss Universe.

1 / 26 | De azul por el Alzheimer: Miss Universe 2026 se une a una noche de solidaridad. "Una Noche por la Memoria", junto a Carlos Beltrán, uno de los padrinos de la gala benéfica. - Suministrada/Compañía de Turismo 1 / 26 De azul por el Alzheimer: Miss Universe 2026 se une a una noche de solidaridad "Una Noche por la Memoria", junto a Carlos Beltrán, uno de los padrinos de la gala benéfica. Suministrada/Compañía de Turismo Compartir

La presentación de los trajes nacionales representa una oportunidad para que las delegadas expongan elementos de la historia, las tradiciones y los símbolos de sus respectivos países a través de elaboradas propuestas de vestuario.

La competencia de esta noche comenzará a las 7:00 p.m. y contará con la animación de la puertorriqueña Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006. En Puerto Rico será transmitido por Wapa; en Estados Unidos por Telemundo, y a través de Peacock.

La actividad forma parte de las tres noches principales de la edición número 75 del certamen, que continuará el domingo, 22 de noviembre, con la competencia preliminar y culminará el martes, 24 de noviembre, con la gran final y coronación de la sucesora de Fátima Bosch.