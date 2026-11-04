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El reencuentro que no viste venir: así luce el elenco de “Matilda”

A 30 años del estreno de la exitosa película, sus actores principales se reúnen

4 de noviembre de 2026 - 1:00 PM

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Escena de la película Matilda.
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Hay películas que son simplemente icónicas, aquellas que, sin importar cuánto tiempo pase, siguen vigentes para la audiencia, ya sea por su historia, por sus protagonistas o por alguna escena memorable. Para muchos en esta lista se encuentra “Matilda”, la adaptación cinematográfica del libro de Roald Dahl que se estrenó en 1996, llevó al estrellato a una pequeña Mara Wilson y se volvió un clásico del cine. Y esta lealtad de los fans hacia el film tuvo su recompensa, la cual tocó de lleno la fibra de la nostalgia. El elenco original se reunió en el Royal Albert Hall de Londres para celebrar su aniversario número 30 y le regalaron a los presentes una jornada inolvidable.

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El viernes 30 de octubre tuvo lugar en la sala londinense un evento especial para celebrar las tres décadas de “Matilda”. Se realizó una proyección especial de la película con la actuación de la Royal Philharmonic Concert Orchestra, dirigida por David Newman, compositor de la banda sonora del film. Si bien los 5,000 asistentes estaban al tanto del itinerario y sabían que Danny DeVito iba a ser el conductor de la ceremonia y que habría conversaciones referidas a la producción, no se imaginaban que el director tenía preparada una sorpresa.

DeVito, director, productor y quien interpretó al padre en Matilda -Harry Wormwood- logró reunir en el teatro a parte del elenco original. Estaban ubicadas en uno de los palcos, hasta que en un momento se levantaron de sus asientos y se dirigieron al escenario. Cuando aparecieron, el público quedó boquiabierto y completamente emocionado.

Si bien DeVito introdujo a “la estrella de Matilda”, lo cierto es que no solo apareció Mara Wilson, sino también Pam Ferris, quien interpretó a la malvada directora Agatha Tronchatoro, y Kiami Davael, Jacqueline Steiger y Kira Cook, quienes se pusieron en la piel de las jóvenes estudiantes de la escuela Crunchem Hall, Lavanda Brown, Amanda Tripp y Hortensia, respectivamente.

“¡Celebración del 30° aniversario de Matilda en el Royal Albert Hall de Londres! ¡5000 fans de Matilda! ¡Todavía no me lo puedo creer!”, expresó Wilson en sus redes sociales. ”¡Qué alegría celebrar junto a personas que significan tanto para mí, con quienes comparto tantos recuerdos maravillosos. Jaki, Kiami, Pam, Kira, David Newman y, por supuesto, el tío Danny! ¡Los quiero a todos!”, cerró.

Cook sumó: “La pandilla está junta de nuevo para el 30 aniversario de la mejor película infantil jamás hecha (imparcial)”. “Nunca en un millón de años pensé que estaría en el escenario en el Royal Albert Hall, saludando a una audiencia de más de 5000 personas y celebrando una película que hicimos hace treinta años”, agregó Steiger.

La gran ausente de la reunión fue Embeth Davidtz, la querida señorita Miel, pero de todas maneras se pronunció en redes sociales y expresó su tristeza por no haber participado. “¡Tan triste por no poder estar allí! ¡Todos se ven maravillosos!”, escribió. Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en viralizarse y llenaron de emoción y nostalgia a los fanáticos de la mágica historia.

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Películas
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