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Cardi B muestra por primer vez a su hijo junto a Stefon Diggs

También reveló el nombre de su bebé

4 de noviembre de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cardi B. (Frank Franklin II)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Cardi B reveló el nombre y la identidad del hijo que procreó con el jugador de la NFL Stefon Diggs.

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La rapera mostró por primera vez el rostro de Grey Marsean Diggs con motivo a su primer cumpleaños, por lo que dedicó una publicación en su cuenta de Instagram para celebrar el natalicio del niño.

“¡Feliz primer cumpleaños, Grey Marsean Diggs! Solo ha pasado un año desde que te conocí, pero siento como si te hubiera tenido a mi lado toda la vida. Te llevé en mi vientre durante una de las etapas más inciertas y estresantes de mi existencia; tenerte dentro de mí a lo largo de todo ese proceso me dio una fuerza adicional”, escribió.

“¡Mientras yo te ayudaba a crecer en mi interior, tú, al mismo tiempo, me dabas vida a mí! Le has dado un nuevo significado a lo que implica un ‘día gris’ (Grey day). Iluminas mi vida —y cualquier lugar en el que estés— con tu sonrisa, tu risa y tu espíritu precioso”, concluyó el mensaje.

La artista también es madre de tres niños procreados junto al cantante Offset: Kulture, de 8 años, Wave, de 5, y Blossom, de 2.

Grey, el hijo menor de Cardi, es el único que ella comparte con el receptor de los New England Patriots.

Se recuerda que Cardi anunció su último embarazo en medio de la promoción de su álbum “Am I the Drama?” y un año después de iniciar su divorcio de Offset.

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Cardi B
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Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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