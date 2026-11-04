“The Cat in the Hat” eleva el nivel de tensión al punto que el universo podría desaparecer

Los creadores de la nueva película de animación “The Cat in the Hat” están bastante seguros de que el éxito está garantizado. Ni siquiera se ha estrenado todavía y ya hay referencias en pantalla a posibles secuelas sobre el sofá mágico propulsado por reactores y “Las Cosas”. Cuando aparecen los créditos, el felino protagonista incluso se suma a la fiesta: “¡Vamos con la secuela!“.

Aunque probablemente tenga razón en eso: se trata de una franquicia inevitable, surgida de una propiedad intelectual peculiar y querida, que ahora recibe el tratamiento típico del Universo Cinematográfico de Marvel: poner en juego el destino del mundo, presentar a un enemigo aterrador y sumar una cantidad desmedida de elementos —en este caso, docenas de “Cosas”— hasta agotar la paciencia del espectador. Como dice el triste pececito dorado del libro: “No, no me gusta. Ni un poquito”.

Dirigida por Erica Rivinoja y Alessandro Carloni, quienes también escribieron el guion, “El gato en el sombrero” es lo que ocurre cuando se invierte muchísimo dinero en una película con resultados mediocres. (Estamos hablando de una suma similar a la de Taylor Swift, gracias al uso de su tema “Shake It Off”).

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Al menos se aleja del enfoque de acción real de la espeluznante y poco exitosa película de 2003 protagonizada por Mike Myers, y recurre en su lugar a una animación por ordenador estilizada y variada. Bill Hader pone ahora la voz al Gato, con su característico estilo sarcástico, disparatado y adulador. Sin embargo, al Gato se le ven los dientes, y eso resulta inquietante.

Conocemos al Gato después de que haya echado a perder su último encargo. Resulta que trabaja para un reluciente grupo empresarial que envía a sus representantes a animar a los niños en sus casas. Incluso hay un departamento de recursos humanos y cubículos de oficina: nuestro anárquico Gato convertido en un simple empleado de oficina.

Aquí, las misiones se evalúan en función de dos criterios: un esperanzador aumento de la felicidad de los clientes y el nivel de destrucción que se deja tras de sí. El Gato es bueno en lo primero, pero malo en lo segundo. Se enfrenta a la posibilidad de ser despedido a menos que tenga éxito en su próxima tarea: animar a dos niños deprimidos cuya madre soltera los ha trasladado recientemente a la ciudad.

En cuanto aparece, la mayor, Gabby —una empollona de la banda de música con unas gafas enormes y un “alma creativa y artística”—, le rocía rápidamente con spray de pimienta. Ella cree que se trata de un allanamiento de morada y quiere llamar a la policía. Esta reacción no forma parte de la versión oficial.

El Gato tiene que convencer a Gabby y a su hermano pequeño, Sebastián, de que se diviertan y, si se produce algún daño, ha robado un aparato de la tienda de material de oficina —un “gobacker” con forma de reloj— que puede deshacer lo ocurrido en el pasado. Pronto lo pierden. “No me lo puedo creer, y eso que soy un gato que habla”, dice nuestro héroe.

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Ahora la trama alcanza cotas operísticas, con una misteriosa y malvada criatura de ojos relucientes —una mezcla entre un murciélago gigantesco y un pterodáctilo con grandes colmillos— que también está a la caza del dispositivo. Si lo encuentra, “el tejido del universo quedará distorsionado para siempre”. ¡Vaya! ¿Qué ha sido de aquello de: “Sé que está lloviendo y que el sol no brilla, pero podemos pasárnoslo muy bien y divertirnos un montón”?

El pez dorado está aquí —Matt Berry, que se adueña de la película— en forma de un pez con acento inglés, de estilo pseudoshakespeariano y con aire de actor, llamado Waffles. ¿Waffles? Y hay “Cosas” a montones —durante la escena culminante de la batalla— sí, hay una escena de batalla —debe de haber miles de “Cosas”—. Pero ni una sola rima, una pena.

La animación está magníficamente realizada, con tres estilos distintos para cada mundo. (Como diría el libro: “Mis trucos no están nada mal”). Y el reparto de voces es perfecto: destacan Giancarlo Esposito como el malvado jefe de Cat, Bowen Yang como becario y Paula Pell como casera.

El mensaje es confuso. Por un lado, dice que siempre hay que defender a un amigo. Por otro, que tus padres, por sorprendente que parezca, en su día eran geniales. En tercer lugar, que el hogar está donde tú quieras que esté. Y, en cuarto lugar, que montar un lío es lo mejor de la infancia.

No tenía por qué haber sido un desastre con “El gato en el sombrero”. No tenía por qué haber provocado una posible ruptura en el continuo espacio-tiempo. No tenía por qué haber inundado la zona de “Cosas”. Y, por favor, no hace falta una secuela.