El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la tarde del lunes, una advertencia de inundaciones para varios municipios del área metropolitana ante fuertes lluvias asociadas al paso de una vaguada.

Según un boletín del SNM, los municipios bajo advertencia son Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto hasta las 4:15 p.m.

Asimismo, Añasco, Lares, Las Marías, Maricao, Mayagüez, San Sebastián Adjuntas, Ciales, Jayuya y Utuado hasta las 6:00 p.m.

De acuerdo con el SNM, los municipios afectados por la lluvia ya recibieron de media a una pulgada de precipitación y se espera que continúe lloviendo mientras se mantenga vigente la advertencia.

El SNM destaca estar en alerta ante inundaciones en carreteras de baja elevación o pobre drenaje y exhorta a que las personas no crucen carreteras inundadas.