Bajo advertencia de inundaciones pueblos del área metro por fuertes lluvias
Una vaguada ya ha dejado ente media y una pulgada de precipitación en algunos sectores
23 de noviembre de 2026 - 2:53 PM
23 de noviembre de 2026 - 2:53 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la tarde del lunes, una advertencia de inundaciones para varios municipios del área metropolitana ante fuertes lluvias asociadas al paso de una vaguada.
Según un boletín del SNM, los municipios bajo advertencia son Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto hasta las 4:15 p.m.
Asimismo, Añasco, Lares, Las Marías, Maricao, Mayagüez, San Sebastián Adjuntas, Ciales, Jayuya y Utuado hasta las 6:00 p.m.
De acuerdo con el SNM, los municipios afectados por la lluvia ya recibieron de media a una pulgada de precipitación y se espera que continúe lloviendo mientras se mantenga vigente la advertencia.
El SNM destaca estar en alerta ante inundaciones en carreteras de baja elevación o pobre drenaje y exhorta a que las personas no crucen carreteras inundadas.
En la mañana del lunes, el SNM advirtió que las condiciones lluviosas continuarían a través de Puerto Rico debido a la entrada de más humedad sobre el archipiélago, en un escenario que comenzó desde el fin de semana.
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