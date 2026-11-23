Miles de padres o madres no custodios con morosidad en pensiones alimentarias de más de $10,000 podrían enfrentar la revocación de su pasaporte estadounidense, con la nueva fase de la iniciativa federal, que comienza a partir del lunes, 30 de noviembre, informó la jefa de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), María del Mar Mateu Meléndez.

En Puerto Rico, la dependencia adscrita al Departamento de la Familia tiene 4,529 casos activos de menores de edad con deudas de entre $10,000 y $14,999.

La licenciada Mateu Meléndez indicó que esta es la séptima fase que anuncia el gobierno federal respecto a la revocación de pasaportes por deudas de pensión alimentaria. El proceso comenzó en mayo de 2026 con personas que adeudaban $100,000 o más, y fue disminuyendo en las fases subsiguientes.

“Ahora alcanza a quienes mantienen balances de $10,000. Era una medida que habíamos anticipado, porque las autoridades federales habían informado que continuarían reduciendo progresivamente el umbral de deuda. Nuestro llamado es a que los padres y madres atiendan sus obligaciones alimentarias y eviten enfrentar las consecuencias de mantener estas deudas”, expresó Mateu Meléndez.

PUBLICIDAD

El 16 de noviembre, la Oficina Federal de Cumplimiento de Sustento de Menores (OCSE, en inglés) envió una lista de padres y madres no custodios con deudas de $10,000 o más. A partir de esa información, el Departamento de Estado identificó a quienes mantienen pasaportes vigentes para iniciar el proceso de revocación.

“Realizar un pago no significa que su pasaporte recuperará inmediatamente su vigencia, porque el proceso requiere verificaciones entre las agencias correspondientes. Por eso, exhortamos a los padres y madres a comunicarse con AsumeSUME y atender sus obligaciones antes de enfrentar una revocación. Lo importante es que los menores reciban el sustento que les corresponde”, sostuvo Mateu Meléndez, quien recordó que esta medida puede afectar la capacidad de los padres y madres no custodios morosos a viajar fuera de Estados Unidos.

Ante el inicio de esta nueva fase, Asume extendió el horario de atención de su Unidad de Pasaportes para el lunes y martes, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., con el fin de atender a los participantes que necesiten realizar gestiones relacionadas con sus casos.

De acuerdo con los datos federales, desde que comenzó la iniciativa en mayo, OCSE ha referido a más de 1.8 millones de padres y madres no custodios al Departamento de Estado de Estados Unidos para el proceso de revocación. Las autoridades federales estiman que han revocado más de 50,000 pasaportes vigentes.

Renuevan plataforma digital de Asume

Asimismo, la jefa de Asume anunció la renovación de su página web, que facilitará con nuevas herramientas de navegación que facilitarán el acceso a las consultas de balances, la verificación de pagos, el pago de pensiones alimentarias y la solicitud de certificaciones de cumplimiento.

PUBLICIDAD

“Con esta renovación buscamos optimizar la experiencia del usuario, elevar la calidad y accesibilidad de nuestros servicios y facilitar las gestiones que realizan diariamente nuestros participantes, reduciendo la necesidad de acudir presencialmente a nuestras oficinas para completar trámites que pueden realizar en línea”, indicó.

La plataforma puede accederse mediante asume.pr.gov o desde la aplicación móvil Asume Digital, disponible en App Store y Google Play.

“Desde sus teléfonos celulares o computadoras, podrán consultar balances, verificar pagos, realizar pagos de pensiones alimentarias y solicitar certificaciones de cumplimiento. Estos servicios ya estaban disponibles, pero ahora tendrán un acceso más organizado desde nuestra página web y la aplicación móvil, lo que permitirá encontrar las herramientas que necesitan con mayor facilidad”, explicó Mateu Meléndez.

La nueva plataforma centralizará los accesos a las transacciones en la sección Servicios en Línea e incluirá información sobre los programas POR, PROSPERA y Proyecto Encuentro. También contará con una sección de preguntas frecuentes para orientar a los participantes.