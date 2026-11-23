El alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina, anunció este lunes la determinación de eliminar el uso de pirotecnia en las actividades municipales e hizo un llamado a las personas a evitar el uso de esta técnica.

La decisión, según expresó, se basa en los daños que causa en poblaciones con trastornos, en los adultos mayores y las mascotas.

“Accidentes físicos, ansiedad severa, taquicardia y temblores son algunos de los daños físicos y emocionales que causa el uso de pirotecnia. Luego de un análisis sobre estos efectos y en solidaridad con las poblaciones más vulnerables impartí instrucciones para eliminar el uso de esta forma de entretenimiento detoda actividad municipal. Tampoco se promoverá el uso en actividades privadas que se realicen en el municipio”, informó el alcalde.

“Personas con el trastorno del espectro autista, adultos mayores, las mascotas y el medioambiente se afectan por este tipo de técnica por lo cual eliminar su uso permite que la ciudadanía en general disfrute de las actividades municipales sin consecuencias físicas ni emocionales”, añadió.

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Varias publicaciones evidencian el daño que representa el uso de la pirotecnia al medioambiente, específicamente al aire, lo que resulta en un aumento en los casos de asma y alergias.

Además, en Puerto Rico existe la Ley 83 de 1963 que establece que no se podrá poseer, usar, fabricar, ni hacer fabricar, importar, vender o tener para la venta, ofrecer, entregar a cualquier persona o disponer de cualquier artificio o producto de pirotecnia.