NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González nombra a Janet Parra como portavoz de La Fortaleza en asuntos de seguridad pública

La gobernadora también designó a Jean Peña como secretario de Asuntos Públicos

17 de diciembre de 2025 - 5:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Janet Parra, exsecretaria de Justicia. (alexis.cedeno)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González nombró, en la tarde del miércoles, a la abogada Janet Parra como la nueva portavoz de La Fortaleza sobre asuntos de seguridad pública y legales.

“El récord intachable que tiene la exfiscal Parra hablan de su profesionalismo, entrega, su basto conocimiento en temas gubernamentales”, dijo González.

La jurista fue nombrada previamente como secretaria del Departamento de Justicia y, en medio de controversias, la gobernadora retiró su nombramiento, puesto a que no contaba con el apoyo para ser confirmada en el Senado.

La mandataria también nombró a exasesor legislativo Jean Peña Payano como secretario de Asuntos Públicos, puesto que ocupaba el ahora secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo.

Igualmente, asignó a la excomisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) Vanessa Santo Domingo como portavoz de La Fortaleza en asuntos de “familia, desarrollo y temas electorales”.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia.

Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas.
