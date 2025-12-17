Jenniffer González nombra a Janet Parra como portavoz de La Fortaleza en asuntos de seguridad pública

La gobernadora Jenniffer González nombró, en la tarde del miércoles, a la abogada Janet Parra como la nueva portavoz de La Fortaleza sobre asuntos de seguridad pública y legales.

“El récord intachable que tiene la exfiscal Parra hablan de su profesionalismo, entrega, su basto conocimiento en temas gubernamentales”, dijo González.

La jurista fue nombrada previamente como secretaria del Departamento de Justicia y, en medio de controversias, la gobernadora retiró su nombramiento, puesto a que no contaba con el apoyo para ser confirmada en el Senado.

La mandataria también nombró a exasesor legislativo Jean Peña Payano como secretario de Asuntos Públicos, puesto que ocupaba el ahora secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo.

Igualmente, asignó a la excomisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) Vanessa Santo Domingo como portavoz de La Fortaleza en asuntos de “familia, desarrollo y temas electorales”.