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Interceptan al sur de Puerto Rico embarcación con $54.5 millones en cocaína

La Guardia Costera incautó unas 7,250 libras y detuvo a cinco personas. Mientras, el bote fue destruido

27 de agosto de 2026 - 11:33 AM

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La Guardia Costera incautó el cargamento de cocaína y arrestó a cinco personas durante una intervención al sur de Puerto Rico. (suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un cargamento de cocaína valorado en $54.5 millones fue interceptado por la Guardia Costera a unas 50 millas al sur de Puerto Rico, en una operación que culminó con la detención de cinco personas.

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La intervención ocurrió el viernes, cuando la tripulación del USCGC Richard Dixon interceptó una embarcación sospechosa de transportar drogas. Durante la inspección, los agentes encontraron alrededor de 7,250 libras de cocaína, equivalente a más de 3.2 toneladas de la droga.

Las cinco personas que se encontraban a bordo quedaron detenidas y permanecen bajo custodia mientras las autoridades continúan con la investigación para determinar su posible vínculo con una organización de narcotráfico.

“Esta interdicción demuestra lo que pueden lograr tripulaciones preparadas y sólidas alianzas entre agencias en el ámbito marítimo”, afirmó el almirante Adam Chamie, comandante del Distrito Sureste de la Guardia Costera.

La Guardia Costera incautó el cargamento de cocaína y arrestó a cinco personas durante una intervención al sur de Puerto Rico.
La Guardia Costera incautó el cargamento de cocaína y arrestó a cinco personas durante una intervención al sur de Puerto Rico. (suministrada)

Según Chamie, la operación contó con la participación de la tripulación del Richard Dixon, la Estación Aérea de Miami y personal de Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La coordinación entre los recursos marítimos y aéreos permitió detener el cargamento antes de que pudiera continuar su ruta y eventualmente llegar a tierra.

“Detuvimos más de 7,000 libras de cocaína antes de que pudiera llegar a nuestras comunidades”, sostuvo Chamie, quien aseguró que las autoridades continuarán enfocando sus esfuerzos en las redes criminales que operan en la región.

Una embarcación destruida

Tras la intervención, la embarcación fue destruida debido a que representaba un peligro para la navegación, según informó la Guardia Costera.

La Guardia Costera incautó el cargamento de cocaína y arrestó a cinco personas durante una intervención al sur de Puerto Rico.
La Guardia Costera incautó el cargamento de cocaína y arrestó a cinco personas durante una intervención al sur de Puerto Rico. (suministrada)

El teniente comandante Michael D. Torgesen, oficial a cargo del Richard Dixon, destacó el trabajo coordinado entre las agencias.

“Fue un extraordinario esfuerzo de equipo gracias a la coordinación fluida con los recursos aéreos de la Guardia Costera y de CBP”, afirmó.

Torgesen señaló que la intervención permitió detener lo que describió como un importante cargamento de droga y asestar un golpe a las operaciones de contrabando transnacional que utilizan las rutas marítimas del Caribe.

La Guardia Costera incautó el cargamento de cocaína y arrestó a cinco personas durante una intervención al sur de Puerto Rico.
La Guardia Costera incautó el cargamento de cocaína y arrestó a cinco personas durante una intervención al sur de Puerto Rico. (suministrada)
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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