Carlos “Johnny” Méndez intercede para investigar cambio de administración en CDT de Culebra

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, anunció este jueves la radicación de una resolución que busca investigar el trámite que se siguió para el cambio de administrador de los servicios de laboratorio y farmacia en el centro de diagnóstico y tratamiento (CDT) de Culebra, así como los posibles impactos de esa determinación en los demás ofrecimientos del complejo y sus empleados.

“Por los pasados siete años, el sistema de salud del Grupo Menonita había estado brindando los servicios de administración del CDT de Culebra y realizaba la facturación de la sala de emergencias. Sin embargo, dicho acuerdo venció y la referida entidad culminará sus servicios en los próximos días. Como consecuencia de estas circunstancias, los empleados del CDT de Culebra han estado recibiendo notificaciones de cesantías laborales”, dijo el líder legislativo, en declaraciones escritas.

“Esta situación ha provocado incertidumbre entre los residentes del Municipio de Culebra, porque no cuentan con información clara sobre la continuidad de los servicios de salud que habían estado recibiendo durante los pasados años en la isla municipio. De igual manera, los empleados adscritos al CDT del Municipio de Culebra mantienen una clara preocupación por su futuro laboral ante el cese de la prestación de servicios por parte del Grupo Menonita”, agregó.

PUBLICIDAD

Méndez sostuvo que su resolución también pretende “explorar las alternativas viables para la continuidad de los servicios, incluyendo, pero no limitado a realizar un acuerdo extenso que cubra un período de varios años para evitar esta controversia anual y el cambio de administración se efectúe de forma eficiente, manteniendo la calidad de la atención y promoviendo el bienestar de la población local”.

Recalcó que quiere “esclarecer los motivos que llevaron a la decisión” del Departamento de Salud para el cambio de administrador.

El secretario de Salud, Víctor Ramos, ha dicho que recibió una propuesta de Menonita, pero la rechazó porque representaba un alza escalonada en costos.

Adelantó, en tanto, que Salud ya hizo un “acuerdo temporero”, con HealthProMed, entidad privada a la que seleccionó, para proveer los servicios de Menonita, a partir del 1 de septiembre, por tres meses, inicialmente. Ese pacto, sin embargo, no se ha firmado todavía.

Los culebrenses, por su parte, han manifestado su preocupación debido a que no confrontaban problemas con los servicios de Menonita. Además, han destacado que HealthProMed, previo a los huracanes Irma y María, en 2017, estuvo a cargo del CDT de Culebra e incumplió sus compromisos.