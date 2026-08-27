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Viaje mortal: hallan el cadáver de un joven en el tren de aterrizaje de un avión en Malasia

La nave se encontraba estacionada en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur

27 de agosto de 2026 - 9:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hay más de 47 mil nombres en la lista negra. (Foto: Shutterstock.com)
El cuerpo no tiene heridas visibles.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las autoridades de Malasia informaron este jueves del hallazgo del cuerpo sin vida de un joven aparentemente menor de 25 años en el tren de aterrizaje de un avión que se encontraba estacionado en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, procedente -según medios locales- de Tokio.

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La Policía aeroportuaria señaló en un comunicado que la comisaría de la Terminal 2 recibió una alerta sobre las 7:00 hora local (23:00 GMT del miércoles) y agentes procedieron a inspeccionar el avión.

“Durante la inspección del compartimento del tren de aterrizaje derecho de la aeronave, las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre”, que vestía una sudadera blanca, vaqueros de color azul y deportivas negras, indica el texto policial.

El fallecido, en cuyo cuerpo no se detectaron heridas y que tendría entre 17 y 25 años, según estimaciones basadas en sus características físicas, no ha podido ser identificado al no llevar documentos de identidad y encontrarse en estado de descomposición, según las autoridades, que no han informado sobre las posibles causas de su muerte.

El cuerpo ha sido trasladado al Departamento de Medicina Forense del hospital público de Serdang, situado unos 24 kilómetros al sur de la capitalina Kuala Lumpur, donde se le practicará una autopsia.

El avión en el que se halló el cuerpo habría aterrizado sobre las 6:30 hora local (22:30 GMT del miércoles) procedente de Tokio, según información difundida por medios locales.

El portal The Star recoge que las primeras investigaciones apuntan a que el joven podía llevar más de 72 horas muerto cuando fue hallado.

El aeropuerto internacional de Kuala Lumpur es uno de los principales centros de conexión aérea del Sudeste Asiático y en 2025 gestionó más de 63 millones de pasajeros, según datos de Malaysia Airports, compañía operadora de la mayoría de aeropuertos del país.

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