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Devastación en Malasia: incendio destruye 1,000 viviendas en un pueblo costero

Más de 9,000 personas fueron desplazadas debido a la rápida propagación del fuego

20 de abril de 2026 - 11:00 AM

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Esta imagen tomada de un video proporcionado por Bernama TV muestra un incendio en un asentamiento costero en Malasia en el distrito de Sandakan del estado de Sabah en la isla de Borneo, Malasia, el domingo 19 de abril de 2026. (Bernama TV via AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

KUALA LUMPUR, Malasia - Un incendio que arrasó un asentamiento costero de Malasia en la isla de Borneo destruyó alrededor de 1,000 viviendas y desplazó a más de 9,000 personas, informaron las autoridades.

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El incendio comenzó temprano el domingo en el distrito de Sandakan y se propagó rápidamente por hileras de casas de madera construidas sobre pilotes encima del mar, según el Departamento de Bomberos y Rescate.

Las autoridades indicaron que los fuertes vientos y la cercanía entre las estructuras contribuyeron a avivar el fuego, y que las estrechas vías de acceso y las condiciones de marea baja dificultaron que los equipos de emergencia llegaran a las zonas afectadas y contuvieran las llamas.

Diciembre de 2025: Un incendio arrasó con un popular club nocturno en el pueblo de Arpora, en el estado de Goa, India, matando a 25 personas, entre trabajadores de cocina y turistas.Marzo de 2025: Un incendio y la posterior estampida en el abarrotado club Pulse en Kocani, Macedonia del Norte, provocaron la muerte de 63 personas, la mayoría de ellas jóvenes, y dejaron más de 200 heridos. Fue provocado por una llama pirotécnica que envolvió el techo del club.Abril 1940: Un incendio encendió el musgo español decorativo que colgaba del techo del Rhythm Night Club en Natchez, Mississippi, matando a 209 personas. Las ventanas habían sido tapiadas para evitar que la gente se colara.
1 / 28 | Cuando la noche se volvió tragedia: los peores incendios en bares y clubes del mundo. Diciembre de 2025: Un incendio arrasó con un popular club nocturno en el pueblo de Arpora, en el estado de Goa, India, matando a 25 personas, entre trabajadores de cocina y turistas. - The Associated Press

No se han reportado muertes, aunque miles de residentes se han visto obligados a abandonar sus hogares y fueron trasladados a refugios temporales.

Las aldeas sobre el agua -asentamientos informales construidos sobre el mar- se encuentran a lo largo de gran parte de la costa de Sabah, uno de los estados más pobres de Malasia. Las viviendas están muy juntas, están hechas de madera y otros materiales combustibles y a menudo carecen de infraestructura básica. Muchos residentes pertenecen a comunidades de bajos ingresos o marginadas, incluidos grupos indígenas y personas sin estatus formal de ciudadanía.

El jefe de la aldea, Sharif Hashim Sharif Iting, fue citado por el periódico Daily Express de Sabah al afirmar que la causa fue un fuego de cocina que se salió de control. La causa del incendio no ha sido confirmada y sigue bajo investigación.

El primer ministro Anwar Ibrahim manifestó que las agencias federales y estatales estaban coordinando las labores de ayuda, con asistencia inmediata centrada en las familias desplazadas.

Los incendios en las aldeas sobre el agua de Sabah se han producido repetidamente a lo largo de los años. Las autoridades de Sabah han reconocido desde hace tiempo que las aldeas sobre el agua son altamente propensas a incendios, pero las mejoras de seguridad más amplias en esos asentamientos siguen siendo un desafío en curso.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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