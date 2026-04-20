Ingresan a prisión federal sin fianza a sospechoso de disparar a policía asesinado en Ponce

El sospechoso de haber disparado fatalmente al policía Eddie Santiago Renta en Ponce fue ingresado en la cárcel federal sin fianza luego que fuera acusado por un gran jurado federal, junto con otras dos personas, con cargos por violaciones a la Ley de Armas.

Luego que fuera dado de alta del Centro Médico de Río Piedras, José Ángel Colón Santiago, alias “Coco”, tuvo su primera comparecencia en el tribunal el viernes pasado, cuando hizo alegación de no culpabilidad.

No obstante, la defensa de Colón Santiago informó que, al momento, no iba a solicitar libertad bajo fianza.

Mientras, la Fiscalía federal solicitó que fuera detenido sin condiciones de libertad, por lo que el magistrado federal Marshal Morgan ordenó que permanezca bajo custodia del Negociado federal de Prisiones por el resto del proceso judicial por encontrar que existe riesgo de fuga y peligro para la comunidad.

1 / 13 | "Hoy se honran sus acciones": entre abrazos y solemnidad despiden al agente Eddie Santiago Renta. En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 13 "Hoy se honran sus acciones": entre abrazos y solemnidad despiden al agente Eddie Santiago Renta En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada. Jorge A Ramirez Portela Compartir

Señaló que la determinación se basaba en que el “peso de la prueba es fuerte”, se expone a un periodo de cárcel extenso y a un historial de violencia o uso de armas.

PUBLICIDAD

“Este no es un caso de presunción, sin embargo, el Ministerio Público solicitó que el acusado permaneciera detenido en espera del juicio, basándose en las circunstancias subyacentes de la conducta imputada y no imputada, incluyendo el hecho de que un agente (de la Policía) fue asesinado a tiros por el acusado durante la compra de ametralladoras que derivó en un robo”, indica la orden de Morgan.

Los otros dos acusados fueron identificados como Noé Emanuel Torres Santiago y Efrén Coimbre Lugo.

En la tarde del jueves pasado, el Tribunal federal publicó en el expediente electrónico un pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal con cargos contra los tres sospechosos por posesión de armas alteradas ilegalmente y con el número de serie mutilado.

Además, incluye un cargo adicional contra Cimbre Lugo por posesión ilegal de un arma por parte de un convicto, ya que había cumplido cárcel en otro caso.

La vista de fianza de Torres Santiago será esta tarde, mientras que Coimbre Lugo está pautado para comparecer el 22 de abril.

Los cargos federales no les imputan responsabilidad directa por la muerte del coronel Santiago Renta el pasado 10 de abril, pero los hechos sí fueron incluidos en la narración de los eventos dentro de una denuncia federal presentada previo a la formalización de los cargos por parte del gran jurado.

Se espera que los cargos por asesinato sean presentados a nivel estatal por el Departamento de Justicia de Puerto Rico. De momento, no se ha precisado cuándo serán sometidas esas denuncias.

PUBLICIDAD

Una declaración jurada del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) alega que los disparos de Colón Arroyo, de 23 años, fueron los que cobraron la vida del coronel, ascendido póstumamente.

Santiago Renta había intervenido para proteger a un agente encubierto que llevaba a cabo una transacción para hacerle una compra a Torres Santiago, para obtener evidencia como parte de una investigación por venta ilegal de armas.

De acuerdo con la denuncia, en ese momento, Torres Santiago y Colón Arroyo apuntaban con armas de fuego al agente encubierto.

Al intervenir Santiago Rentas, inició un intercambio de disparos, en el que murió el coronel, mientras que Colón Arroyo y Torres Santiago resultaron heridos, por lo que estuvieron varios días hospitalizados.

“Según la Policía, mientras se enfrentaba a los sospechosos en un tiroteo, el agente de la Policía Santiago Renta fue alcanzado por disparos de Colón Arroyo”, señaló la denuncia federal.