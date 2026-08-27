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Misterioso robo en España: desaparece un tesoro de la Edad de Bronce de incalculable valor

En cuestión de minutos, unos ladrones se llevaron un conjunto compuesto principalmente por piezas de oro

27 de agosto de 2026 - 9:38 AM

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El Tesoro de Villena, uno de los conjuntos más valiosos de la Edad de Bronce en Europa y que alberga el museo de esta localidad alicantina (este de España), fue robado este jueves. (EFE/Museo de Villena)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Alicante, España - El Tesoro de Villena, uno de los conjuntos más valiosos de la Edad de Bronce en Europa y que alberga el museo de esta localidad alicantina (este de España), fue robado la madrugada de este jueves, suceso que la Guardia Civil y la Policía Judicial investigan, confirmaron a EFE fuentes municipales.

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Los autores del robo se llevaron gran parte de las piezas que formaban parte de esta colección en cuestión de minutos, lo que provocó que saltaran las alarmas del complejo, ha informado el alcalde de este municipio alicantino, Fulgencio Cerdán.

El regidor, en una rueda de prensa, detalló que apenas han quedado tres vasijas de plata, un brazalete y gran parte de los adornos del bastón, así como tan solo una de las cuatro coronas, que “se les ha caído” a los ladrones, y la arracada (pendientes).

Por el momento, todas las hipótesis están abiertas y la Guardia Civil confirmó que son “varias personas con varios vehículos”, según las imágenes que tienen.

Un tesoro de valor incalculable

El Tesoro de Villena es un conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1000 antes de Cristo que está compuesto principalmente por piezas de oro -con un peso de casi 10 kilogramos- que tiene un valor incalculable, según los expertos.

Entre otras, tiene 11 cuencos, 28 brazaletes y tres botellas; también lo forman tres botellas de plata, dos piezas mixtas de ámbar y oro y otra de hierro y oro, y un último brazalete de hierro.

Según indica el Museo en su web, los investigadores especializados consideran que este es el conjunto de vajilla áurea más importante de la Edad del Bronce junto con los tesoros de las tumbas reales de Micenas, en Grecia.

El conjunto también es el primer ejemplo del uso del hierro en la Europa occidental a través de dos piezas que podrían ser remates de cetro o de empuñadura hechos con este metal que, además, tiene la particularidad de proceder de un meteorito, según constataron tres recientes estudios de los mayores expertos en la metalurgia peninsular.

Así lo destacaron a EFE el director del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), Manuel Olcina, y el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante (UA), Gabriel García Atiénzar, quienes coincidieron en que el robo supone la desaparición de un conjunto “unicum”, es decir, singular y sin comparación.

El arqueólogo José María Soler y sus colaboradores lo descubrieron en diciembre de 1963 en el interior de una vasija oculta en el lecho de una rambla en el término municipal de Villena, una localidad de unos 35,000 habitantes situada en el interior norte de la provincia de Alicante.

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