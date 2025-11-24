Malasia prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años el año que viene

Kuala Lumpur - Malasia planea prohibir las cuentas en las redes sociales para menores de 16 años a partir de 2026, uniéndose a Australia y a un creciente número de países que están impulsando límites de edad digitales más estrictos para los niños.

El Ministro de Comunicaciones, Fahmi Fadzil, declaró el domingo que el Consejo de Ministros había aprobado la medida en el marco de un esfuerzo más amplio para proteger a los jóvenes de los daños en línea, como el ciberacoso, las estafas y la explotación sexual. Fahmi Fadzil explicó que el gobierno está estudiando los enfoques adoptados por Australia y otros países, así como el posible uso de controles electrónicos con documentos de identidad o pasaportes para verificar la edad de los usuarios. No precisó cuándo entrará en vigor la prohibición.

“Creo que si el gobierno, los organismos reguladores y los padres desempeñan todo su papel, podremos garantizar que Internet en Malasia no solo sea rápido, generalizado y asequible, sino, lo que es más importante, seguro, especialmente para los niños y las familias”, afirmó.

Desde enero, las principales redes sociales y plataformas de mensajería con al menos 8 millones de usuarios en Malasia están obligadas a obtener una licencia, en el marco de una mayor supervisión estatal de las plataformas digitales. Las plataformas autorizadas deben verificar la edad, aplicar medidas de seguridad de contenidos y normas de transparencia, lo que refleja el impulso del gobierno a un espacio digital más seguro.

El Parlamento australiano promulgó la primera prohibición mundial de las redes sociales para menores, que entrará en vigor el 10 de diciembre y fija la edad mínima en 16 años. Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X y YouTube, así como el tablón de mensajes Reddit y el servicio de retransmisión en directo Kick se enfrentan a multas de hasta 50 millones de dólares australianos (33 millones de dólares) por fallos sistémicos a la hora de impedir que los menores de 16 años tengan cuentas.

La medida de Australia está siendo observada de cerca por países que comparten la preocupación por el impacto de las redes sociales en los niños pequeños.

