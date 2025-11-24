Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de noviembre de 2025
80°lluvia ligera
TecnologíaRedes Sociales
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Malasia prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años el año que viene

El gobierno indicó que es un esfuerzo para protegerlos del daño en línea y de la explotación sexual

24 de noviembre de 2025 - 9:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde enero, las principales redes sociales y plataformas de mensajería con al menos 8 millones de usuarios en Malasia están obligadas a obtener una licencia. (Vincent Thian)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kuala Lumpur - Malasia planea prohibir las cuentas en las redes sociales para menores de 16 años a partir de 2026, uniéndose a Australia y a un creciente número de países que están impulsando límites de edad digitales más estrictos para los niños.

El Ministro de Comunicaciones, Fahmi Fadzil, declaró el domingo que el Consejo de Ministros había aprobado la medida en el marco de un esfuerzo más amplio para proteger a los jóvenes de los daños en línea, como el ciberacoso, las estafas y la explotación sexual. Fahmi Fadzil explicó que el gobierno está estudiando los enfoques adoptados por Australia y otros países, así como el posible uso de controles electrónicos con documentos de identidad o pasaportes para verificar la edad de los usuarios. No precisó cuándo entrará en vigor la prohibición.

“Creo que si el gobierno, los organismos reguladores y los padres desempeñan todo su papel, podremos garantizar que Internet en Malasia no solo sea rápido, generalizado y asequible, sino, lo que es más importante, seguro, especialmente para los niños y las familias”, afirmó.

Desde enero, las principales redes sociales y plataformas de mensajería con al menos 8 millones de usuarios en Malasia están obligadas a obtener una licencia, en el marco de una mayor supervisión estatal de las plataformas digitales. Las plataformas autorizadas deben verificar la edad, aplicar medidas de seguridad de contenidos y normas de transparencia, lo que refleja el impulso del gobierno a un espacio digital más seguro.

El Parlamento australiano promulgó la primera prohibición mundial de las redes sociales para menores, que entrará en vigor el 10 de diciembre y fija la edad mínima en 16 años. Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X y YouTube, así como el tablón de mensajes Reddit y el servicio de retransmisión en directo Kick se enfrentan a multas de hasta 50 millones de dólares australianos (33 millones de dólares) por fallos sistémicos a la hora de impedir que los menores de 16 años tengan cuentas.

La medida de Australia está siendo observada de cerca por países que comparten la preocupación por el impacto de las redes sociales en los niños pequeños.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Redes socialesMenores de edadAdolescentesMalasiaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 24 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Tecnología
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: