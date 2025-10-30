Conoce el significado detrás del término “6-7″ viralizado en las redes sociales

Adelante, ponga los ojos en blanco. Encoja los hombros. O tal vez simplemente haga malabares con las manos en el aire, pero la palabra del año de Dictionary.com ni siquiera es realmente una palabra.

Es el término viral “6-7” que los niños y adolescentes no pueden dejar de repetir y reírse, y que los padres y maestros no pueden entender.

La palabra, si se le puede llamar así, explotó en popularidad durante el verano, y es más bien una broma interna con un significado poco claro, impulsada por las redes sociales.

Dictionary.com dice que su selección anual es una cápsula del tiempo lingüística que refleja las tendencias y los eventos sociales. Pero el sitio admitió que también está un poco confundido por “6-7”.

“No se preocupen, porque todos todavía estamos tratando de averiguar exactamente lo que significa”, dijo el sitio en su anuncio de esta semana.

PUBLICIDAD

¿Cómo se convirtió “6-7” en algo?

Todo parece remontarse a la canción del rapero Skrilla de 2024 llamada “Doot Doot (6-7)”.

Esa canción comenzó a aparecer en videos de TikTok con jugadores de baloncesto, incluido LaMelo Ball de la NBA, que mide dos metros.

Luego, un niño, ahora conocido como “The 6-7 Kid”, gritó la frase ubicua mientras otro niño a su lado hacía malabares con las manos en un video que se volvió viral este año.

Eso fue todo lo que se necesitó.

¿Entonces, qué significa “6-7”?

La respuesta real es que nadie lo sabe. Y a veces depende de quién esté recibiendo “6-7”.

Incluso cómo escribir “6-7” está en debate: ¿es “6-7” o “seis siete”?

Según Dictionary.com, la frase podría significar “más o menos” o “tal vez esto, tal vez aquello”, cuando se combina con el gesto de hacer malabares con las manos.

Merriam-Webster lo llama “una expresión sin sentido utilizada especialmente por adolescentes y preadolescentes”.

Algunos simplemente lo usan para frustrar a los adultos cuando son interrogados.

“No tiene sentido, es ubicuo y no tiene sentido. En otras palabras, tiene todas las características de la podredumbre cerebral”, dijo Dictionary.com. “Aún así, sigue siendo significativo para las personas que lo usan debido a la conexión que fomenta”.

¿Cómo ha respondido el resto del mundo?

Padres y maestros han creado sus propios videos tratando de explicar la sensación.

Algunos ofrecen consejos sobre cómo evitar que sus hijos lo repitan todo el día. Otros sugieren aceptarlo, incluso hacer disfraces de Halloween de “6-7”, para que deje de ser genial.

Los maestros lo han prohibido. Los influencers y los psicólogos infantiles han tratado de darle sentido.

PUBLICIDAD

Incluso se ha extendido a la NFL como una forma de celebrar grandes jugadas.

¿Por qué es la palabra del año?

Dictionary.com dice que busca palabras que influyan en cómo hablamos entre nosotros y nos comunicamos en línea.

El sitio examinó los motores de búsqueda, los titulares y las tendencias de las redes sociales al hacer su elección. Las búsquedas en línea de “6-7” despegaron drásticamente durante el verano, dijo, y no han disminuido, creciendo seis veces desde junio.