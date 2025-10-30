Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de octubre de 2025
82°despejado
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Michelle Alvarado SalermoMichelle Alvarado Salermo
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Redes, post, memes y milicia

Hablar o escribir de política mientras se lleva el uniforme puede dar la impresión de que el ejército respalda un partido político o a algún candidato, lo que va en contra de la neutralidad institucional, señala Michelle Alvarado

30 de octubre de 2025 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Hablar o escribir de política mientras se lleva el uniforme puede dar la impresión de que el ejército respalda un partido político o a algún candidato, lo que va en contra de la neutralidad institucional, señala Michelle Alvarado (John Leicester)

Algunas personas piensan que, como ciudadanos de un país democrático, tenemos derecho incondicional a decir lo que queramos. Ciertamente, la libertad de expresión es un derecho constitucional. Sin embargo, en estos tiempos es importante considerar lo que se puede —y lo que no se debe— publicar en redes, sobre todo cuando se lleva un uniforme militar

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Redes socialesEjército de Estados Unidos Sanciones de Estados UnidosLibertad de expresión
ACERCA DEL AUTOR
Michelle Alvarado Salermo

Michelle Alvarado Salermo

Arrow Icon
La autora es abogada experta en derecho militar y fue la primera mujer infantera en Puerto Rico y en la Reserva del Ejército de Estados Unidos.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: