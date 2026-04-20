Factchequeado lanza Fact-DesafIA, un curso interactivo en WhatsApp para aprender sobre inteligencia artificial

¿Quieres armar un discurso para que no talen los árboles de tu barrio y no sabes cómo empezar? ¿Tienes miedo de que te llamen por teléfono para estafarte y no identificar si es inteligencia artificial o si es real? ¿Recibiste un e-mail en un idioma que no es el tuyo, y quieres traducirlo y saber cómo responder? La inteligencia artificial (IA) puede ayudarte. Pero hay que usarla con cuidado.

Factchequeado presenta Fact-DesafIA, un nuevo curso interactivo en WhatsApp diseñado para ayudar a la comunidad hispanohablante a entender mejor cómo funciona la inteligencia artificial (IA) y cómo usarla a su favor, de forma informada y segura.

Fact-DesafIA continúa la línea de nuestro primer éxito Fact-Desafío, el juego interactivo que Factchequeado creó para ayudar a las personas a aprender a identificar información engañosa mientras navegan las redes sociales e Internet y navegar mejor el desorden del ecosistema informativo digital. En esta nueva edición, el enfoque está puesto en la IA, una tecnología cada vez más presente en la vida cotidiana y sobre la cual todavía existe poca información accesible en español.

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El curso no necesita conocimientos previos y está diseñado para que cualquier persona -de cualquier edad- pueda hacerlo. A través de desafíos breves y dinámicos enviados por WhatsApp, los participantes aprenden de manera clara y amena sobre distintos aspectos clave del uso de la IAl.

Fact-DesafIA cuenta con dos niveles: uno básico y otro avanzado. A lo largo de estos desafíos, los participantes podrán aprender qué es la inteligencia artificial, cómo identificar imágenes o videos creados con IA, cómo evitar estafas o scams, cómo proteger su privacidad al usar herramientas digitales, qué aplicaciones de inteligencia artificial existen y cómo manejan los datos de los usuarios. También incluye ejercicios prácticos para aprender a escribir buenos prompts y utilizar mejor estas tecnologías para sacarle provecho. Quienes terminan el segundo nivel tendrán la opción de enviarnos un video con algo de lo aprendido en el curso, y participar por un premio de $300. Queremos democratizar el uso de la IA y que más hispanohablantes conozcan sus beneficios y riesgos.

“Hoy la inteligencia artificial está cada vez más presente en la vida cotidiana, pero muchas personas todavía no tienen acceso a recursos claros y en español para entenderla. Con Fact-DesafIA queremos cerrar ese vacío y ofrecer una forma simple, práctica y cercana de aprender a usar estas herramientas con criterio y seguridad”, señaló Olivia Rivarola, Social Media & Product Manager de Factchequeado.

El objetivo es que las personas puedan entender y usar la inteligencia artificial con mayor confianza y criterio, en un contexto en el que estas herramientas, sin suficiente transparencia, se integran cada vez más en las redes sociales, el trabajo y la vida cotidiana.

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“Con esta iniciativa, buscamos contribuir a cerrar una brecha importante en el acceso a recursos de alfabetización sobre inteligencia artificial en español, ofreciendo contenidos diseñados específicamente para la comunidad latina y donde ella está”, precisó Laura Zommer, Cofundadora y CEO de Factchequeado

El curso se ofrece en WhatsApp, uno de los espacios digitales donde la comunidad ya se informa y conversa a diario.

Las personas interesadas pueden comenzar el curso guardando el número +1 (646) 873-6087 en sus contactos y enviando la palabra “factdesafia” por WhatsApp, o ingresando directamente en el siguiente enlace: https://factchequeado.com/factdesafia/

Durante marzo, abril y mayo de 2026, Factchequeado, en alianza con medios y organizaciones aliadas, organizará eventos en diferentes estados para hacer el curso en vivo y recibir feedback de la comunidad.

La iniciativa forma parte de un proyecto que Factchequeado desarrolla con el apoyo de la Patrick J. McGovern Foundation.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el Fact-DesafIA?

Es un curso gratuito, interactivo y en español, disponible en WhatsApp, diseñado para ayudar a la comunidad hispanohablante a entender mejor cómo funciona la inteligencia artificial (IA) y cómo usarla a su favor, de forma informada y segura

¿Cómo funciona el curso?

Agenda el número: +1 (646) 873-6087 en tus contactos del celular como “Factchequeado”

Una vez agendado, ve a WhatsApp y escribe “hola”. Cuando se despliegue el menú de opciones, selecciona “Fact-desafIA”.

Otra opción es ingresar directamente desde este link: http://factchequeado.com/factdesafia

Recibirás un mensaje para confirmar si quieres jugar en ese momento. Si escoges esa opción, comenzarás a recibir ejemplos de imágenes o documentos que podrían ser estafas.

Son ocho desafíos. Puedes hacerlos todos el mismo día o uno por día, según prefieras.

¿Tiene costo?

No. El Fact-DesafIA es 100% gratuito y abierto a toda la comunidad.

¿En qué plataformas puedo hacer el curso?

El Fact-DesafIA está disponible en WhatsApp.

¿Tengo que compartir datos personales para tomar el curso?

No. Factchequeado no te pedirá dato alguno, ni accederá a tus datos personales cuando realices la formación.

¿Fact-DesafIA almacena mis datos personales?

No, Fact-DesafIA no almacena información personal ni comparte datos con terceros.

¿Fact-DesafIA tiene alguna relación con las agencias del gobierno estadounidense?

No, Fact-DesafIA revisa la información disponible en las páginas web de las agencias del gobierno, pero no tiene ninguna relación ni comparte la información con el gobierno estadounidense.

¿En cuánto tiempo se resuelve Fact-DesafIA?