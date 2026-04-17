Opinión
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El imperativo ético de la inteligencia artificial
Una tecnología que no incorpora marcos éticos desde su diseño carece de los cimientos necesarios para ser legítima, sostenible y coherente con la dignidad humana, escribe Ana Rodríguez Lebrón
17 de abril de 2026 - 9:00 PM
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