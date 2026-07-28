Registran temblor de magnitud preliminar 3.7 al sur de Puerto Rico

Un temblor de magnitud preliminar 3.7 fue registrado a la 1:59 p.m. de este martes al sur de Puerto Rico, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.

Tras el movimiento telúrico, la agencia indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

El informe de la entidad sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 8.34 kilómetros al sur-sureste de Guayanilla, a unos 10.84 kilómetros al sur-suroeste de Peñuelas, y a unos 18.78 kilómetros al oeste-suroeste de Ponce.