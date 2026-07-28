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Registran temblor de magnitud preliminar 3.7 al sur de Puerto Rico

Tras el movimiento telúrico, la agencia indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami

28 de julio de 2026 - 2:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un temblor se registró esta tarde en la zona sur del país. (Vía Red Sísmica de Puerto Rico)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un temblor de magnitud preliminar 3.7 fue registrado a la 1:59 p.m. de este martes al sur de Puerto Rico, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.

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Tras el movimiento telúrico, la agencia indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

El informe de la entidad sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 8.34 kilómetros al sur-sureste de Guayanilla, a unos 10.84 kilómetros al sur-suroeste de Peñuelas, y a unos 18.78 kilómetros al oeste-suroeste de Ponce.

La Red Sísmica, además, colocó el epicentro en la latitud 17.985 y longitud -66.764.

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Breaking NewsTemblores en Puerto RicoRed SísmicaRed Sísmica de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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