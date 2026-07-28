Registran temblor de magnitud preliminar 3.7 al sur de Puerto Rico
Tras el movimiento telúrico, la agencia indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami
28 de julio de 2026 - 2:14 PM
28 de julio de 2026 - 2:14 PM
Un temblor de magnitud preliminar 3.7 fue registrado a la 1:59 p.m. de este martes al sur de Puerto Rico, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) en su portal.
Tras el movimiento telúrico, la agencia indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.
El informe de la entidad sostiene que el temblor tuvo su epicentro a unos 8.34 kilómetros al sur-sureste de Guayanilla, a unos 10.84 kilómetros al sur-suroeste de Peñuelas, y a unos 18.78 kilómetros al oeste-suroeste de Ponce.
La Red Sísmica, además, colocó el epicentro en la latitud 17.985 y longitud -66.764.
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