Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Las destrezas humanas ante la inteligencia artificial en el trabajo
A medida que nos tornamos más dependientes de los modelos de lenguaje y otros recursos de la IA, cedemos nuestro derecho a pensar, al consultarle sobre todos los aspectos de nuestra vida, opina Lucía Betancourt
28 de marzo de 2026 - 9:00 PM
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