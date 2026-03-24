IA y comunicación: el reto de educar con criterio
La academia tiene la responsabilidad de actualizar sus ofrecimientos y empoderar a los estudiantes con las tecnologías emergentes
24 de marzo de 2026 - 9:00 PM
24 de marzo de 2026 - 9:00 PM
La inteligencia artificial ha revolucionado muchas profesiones, incluyendo el campo de las comunicaciones, uno que apenas se ha acostumbrado a los nuevos roles del mundo digital. Como sucedió con la llegada del internet, la incertidumbre ha provocado reacciones contradictorias, desde quienes lo ven como una herramienta útil hasta quienes lo visualizan como el fin del periodismo, del cine, entre otras áreas. Igualmente, ha provocado logros, fracasos, intentos, aciertos, frustraciones, en fin, hacer y deshacer.
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