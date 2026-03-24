La inteligencia artificial ha revolucionado muchas profesiones, incluyendo el campo de las comunicaciones, uno que apenas se ha acostumbrado a los nuevos roles del mundo digital. Como sucedió con la llegada del internet, la incertidumbre ha provocado reacciones contradictorias, desde quienes lo ven como una herramienta útil hasta quienes lo visualizan como el fin del periodismo, del cine, entre otras áreas. Igualmente, ha provocado logros, fracasos, intentos, aciertos, frustraciones, en fin, hacer y deshacer.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.