Hombre de Minnesota mata a su esposa y a su hija en una guardería

Hopkins, Minnesota— Un hombre de Minnesota mató a su mujer y a su hija de 7 años mientras varios niños pequeños se encontraban reunidos en una guardería doméstica de la que era propietaria la pareja, antes de quitarse la vida, según informó la policía este miércoles. La policía cree que, poco antes del ataque, también mató a una pariente de 78 años en el domicilio de esta.

Según la policía, el hombre, de 41 años, se suicidó de un disparo tras apuñalar a su mujer y a su hijo en la guardería que operaban desde su residencia, en Hopkins, un barrio de Minneapolis.

Las autoridades han informado de que los otros seis niños que se encontraban en la guardería Brown Bear no sufrieron lesiones físicas. Otro padre llamó a la policía tras presenciar el ataque en el sótano de la vivienda mientras dejaba a su hijo, según ha declarado el jefe de policía de Hopkins, Brent Johnson.

Las fuerzas del orden responden a una llamada en una guardería domiciliaria el miércoles 12 de agosto de 2026 en Hopkins, Minnesota. (Foto AP/Carly Danek) (Carly Danek)

“No hay nada peor que esto: dejar a tu hijo en un lugar que crees que es seguro y recibir esa llamada’, declaró Johnson en una rueda de prensa.

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‘Es un día trágico y una escena espantosa para que la vean los niños pequeños, si es que realmente la han visto", añadió Johnson más tarde.

Más de tres horas después de los asesinatos, el jefe de policía de Burnsville, Matt Smith, afirmó que los agentes habían acudido a una vivienda de su localidad, situada a 20 millas de Hopkins, donde encontraron a una mujer que había sido apuñalada hasta la muerte. Afirmó que los investigadores creen que ambas tragedias están relacionadas y que el hombre había estado viviendo en la casa de un “familiar cercano”.

No se han dado a conocer los nombres. Johnson afirmó que aún no se había determinado ningún motivo claro y que no había antecedentes de llamadas a la policía relacionadas con la dirección de Hopkins.

Johnson afirmó que las autoridades tardarán algún tiempo en determinar la secuencia cronológica de los asesinatos ocurridos en Hopkins y Burnsville.

El alcalde de Hopkins, Patrick Hanlon, flanqueado por el jefe de policía Brent Johnson, habla en una conferencia de prensa en Hopkins, Minnesota, el miércoles 12 de agosto de 2026, donde la policía informó que un hombre que asesinó a su esposa y a su hija de 7 años en una guardería en su domicilio también es sospechoso de haber asesinado a una familiar de 78 años. (Foto AP/Ellen Schmidt) (Ellen Schmidt)

Amanda Marx, una enfermera que vive al otro lado de la calle, no se dio cuenta de que pasaba algo hasta que vio a unos agentes de policía intentando derribar la puerta principal de la casa.

Según ella, los agentes se dirigieron a la parte trasera de la casa antes de volver a aparecer y pedir cinta de acordonamiento. Más tarde, salieron varios niños pequeños; uno de ellos lo llevaba en brazos un agente.

La casa marrón de dos plantas tiene un mural en la puerta del garaje en el que se ve un lago rodeado de árboles y un alce. Las fotos de la página de Facebook de la guardería muestran a los niños jugando con juguetes tanto en el interior como en el patio trasero, con decoraciones de colores y dibujos en las paredes.

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Marx dijo que ella y su hijo de 7 años siempre se referían a ella como la “casa del garaje” debido al colorido mural. Esta vecina de toda la vida afirmó que nunca había conocido a los propietarios de la vivienda y que no sabía que regentaban la guardería Brown Bear Childcare en ella. No recordaba que hubiera habido ningún incidente anteriormente.

“Solo estoy intentando averiguar cómo explicarle a mi hijo de 7 años por qué hay cinta de escena del crimen en nuestra terraza”, dijo.

Según los registros, la guardería cuenta con una licencia estatal desde 2019 y tiene capacidad para 10 niños. En las inspecciones realizadas en 2023, 2024 y 2025 se comprobó que cumplía con la normativa.

Las fuerzas del orden responden a una llamada en una guardería domiciliaria el miércoles 12 de agosto de 2026 en Hopkins, Minnesota. (Foto AP/Carly Danek) (Carly Danek)

Johnson afirmó que los asesinatos son “algo excepcional” en Hopkins y que sus agentes quedaron conmocionados por la escena que se encontraron en el interior de la vivienda.