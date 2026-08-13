Plan del ICE de equipar a sus agentes con guantes que emiten descargas eléctricas causa indignación

El plan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de equipar a sus agentes con guantes que administran dolorosas descargas eléctricas fue objeto de críticas este miércoles por parte de cargos electos demócratas y defensores de los derechos civiles, quienes lo calificaron de innecesario y cruel.

El ICE tiene previsto destinar entre $10 y $20 millones para equipar a sus oficiales y agentes con “dispositivos para evitar distracciones y reducir la tensión”, según un comunicado publicado el lunes y revelado en primicia por The Associated Press.

Esta fotografía, proporcionada por el Oklahoma City Free Press, muestra a Justin Morris demostrando el programa G.L.O.V.E. en el Centro de Detención del Condado de Oklahoma en Oklahoma City, el 22 de marzo de 2023. (Brett Dickerson/Oklahoma City Free Press vía AP) (Brett Dickerson)

Los dispositivos conocidos como G.L.O.V.E. —siglas de “Generated Low Output Voltage Emitter” (emisor de bajo voltaje generado)— son unos guantes de patrulla normales hasta que un agente pulsa un botón para activar su modo eléctrico. Deben aplicarse directamente sobre la piel de una persona para generar un voltaje que provoque dolor, con el fin de lograr que las personas que se resisten acaten las órdenes. A diferencia de las pistolas Taser, no dejan quemaduras ni marcas de contacto.

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Fiscal general de Nueva York “indignada” por el plan

El volumen de la compra sugiere que el ICE tiene previsto entregar el dispositivo a la mayoría o a la totalidad de sus agentes. Los departamentos locales han utilizado estos guantes con mayor frecuencia en las cárceles que en las calles, donde los agentes del ICE han recurrido cada vez más a la fuerza para sacar a las personas de los coches y se han enfrentado a protestas por sus acciones al aplicar la política de mano dura del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

“Estamos indignados”, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en una rueda de prensa celebrada el miércoles, en la que advirtió de que los agentes del ICE que hagan un uso indebido de los guantes en su estado podrían enfrentarse a consecuencias penales y civiles.

El Departamento de Seguridad Nacional, organismo del que depende el ICE, emitió un comunicado en el que no se mencionaba específicamente el producto ni se explicaba por qué se había elegido.

“El ICE evalúa constantemente las necesidades de nuestros agentes sobre el terreno para garantizar que dispongan de las herramientas y el equipamiento necesarios para detener y expulsar de nuestro país, de forma segura, a los extranjeros ilegales que hayan cometido delitos”, reza el comunicado. “Cada decisión se toma tras un análisis minucioso y se revisa debidamente para garantizar que cualquier tecnología que utilice el ICE sea coherente con todas las políticas y normas aplicables en materia de aplicación de la ley”.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, flanqueada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (izquierda), y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, participa en una conferencia de prensa para anunciar medidas contra los abusos del ICE en Nueva York, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto AP/Yuki Iwamura) (Yuki Iwamura)

Alegan que descargas eléctricas contribuyeron a muerte de un hombre

Aunque estos dispositivos se comercializan como no letales y seguros para el corazón, una demanda judicial pendiente alega que un hombre de 43 años falleció en 2024 tras recibir 27 descargas con los guantes y otras 13 con una pistola Taser en una cárcel de Richmond, Kentucky. Una investigación interna reveló que dos de las descargas de los guantes duraron 45 y 99 segundos cada una, mucho más que el límite de 15 segundos recomendado por el fabricante.

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“Estas acciones no solo causaron un sufrimiento innecesario, sino que también aumentaron el riesgo de sufrir complicaciones graves para la salud”, según se desprende de la investigación llevada a cabo por el Centro de Detención del Condado de Madison, según los documentos judiciales.

Una investigación de Associated Press reveló otras dos demandas en las que se alegaban lesiones causadas por los guantes, entre ellas la de un hombre con problemas cardíacos que sufrió una descarga eléctrica en una feria comercial de Las Vegas y la de un acusado que afirmó que se rieron de él después de que recibiera una descarga eléctrica innecesaria en el juzgado. Ambos casos han sido desestimados.

Varios demócratas del Congreso, entre ellos los diputados Pramila Jayapal, Maxwell Frost y Delia Ramírez, afirmaron en las redes sociales que el ICE no necesitaba otra arma.

“Esto no va a aumentar la seguridad de nadie y, de hecho, solo proporciona a ICE otra herramienta peligrosa para actuar tanto contra los ciudadanos como contra los inmigrantes”, escribió Jayapal en X.

Temen uso indebido de los guantes

El fabricante advierte de que los dispositivos no deben utilizarse contra determinados colectivos con los que los agentes del ICE se encuentran habitualmente: personas mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad grave. El manual de instrucciones del dispositivo también advierte de que no debe utilizarse como respuesta a una actitud verbal desafiante, ni como castigo, tortura o juego brusco.

“Es muy fácil que esto se utilice indebidamente contra una población que no supone ninguna amenaza”, declaró el miércoles el exdirector en funciones del ICE, John Sandweg, en una entrevista en MS NOW.

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El fabricante del Taser ha dejado de utilizar recientemente su función “drive-stun”, una herramienta similar destinada a provocar dolor para lograr la sumisión, que había sido utilizada indebidamente por algunos agentes.

Michael Mannheimer, profesor de Derecho de la Universidad del Norte de Kentucky, que ha escrito sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y sobre cuestiones relacionadas con las operaciones de las fuerzas del orden federales, coincidió en que los guantes suscitaban inquietudes respecto al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes.

Esta fotografía, proporcionada por el Oklahoma City Free Press, muestra a Justin Morris demostrando el programa G.L.O.V.E. en el Centro de Detención del Condado de Oklahoma en Oklahoma City, el 22 de marzo de 2023. (Brett Dickerson/Oklahoma City Free Press vía AP) (Brett Dickerson)

“Una de mis preocupaciones es que, si los agentes de ICE tienen esto a su disposición inmediata, ¿lo utilizarán más de lo que deberían? ¿Prescindirán de medidas menos drásticas que podrían ser adecuadas y eficaces para garantizar el cumplimiento de la ley y, en su lugar, recurrirán a esto en primer lugar?“, afirmó.