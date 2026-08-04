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Activistas denuncian “mentiras de ICE” tras muerte de salvadoreño detenido en Nueva Jersey

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó anoche la muerte, ocurrida el 1 de agosto, tras una “emergencia médica”

4 de agosto de 2026 - 2:48 PM

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Activistas en favor de los inmigrantes denunciaron las condiciones de los centros de detención de inmigrantes, administrados por ICE, luego de la muerte de un inmigrante salvadoreño. (Angelina Katsanis)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York- Un grupo de activistas denunció este martes las “mentiras de ICE” (Servicio de Inmigración y Aduanas) sobre las condiciones en los centros de detención de inmigrantes tras la muerte del salvadoreño Edwin López Cornejo el pasado sábado tras una emergencia médica en Delaney Hall, en Newar, Nueva Jersey.

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La organización Cosecha Nueva Jersey convocó una protesta en una iglesia de Highland Park y una de sus líderes, Jenny Garcia, pidió a los medios “no regurgitar las mentiras de ICE”. García aseguró que la agencia “va a negar que privara a Edwin de medicación” y afirmó que los abogados de otros detenidos han constatado una falta de atención médica adecuada.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), del que depende ICE, confirmó anoche la muerte, ocurrida el 1 de agosto, tras una “emergencia médica”, de López Cornejo, natural de El Salvador y de 41 años, al que ICE detuvo el pasado 18 de junio bajo la acusación de haber entrado ilegalmente al país en algún momento tras ser previamente deportado en 2006.

“Cuando López Cornejo tuvo una emergencia médica estando en custodia de ICE, el personal de GEO del centro y el personal médico respondieron inmediatamente y llamaron al Sistema de Emergencia 9-1-1 para que vinieran los servicios médicos de emergencia. La causa oficial de la muerte está pendiente de determinar con un mayor examen médico”, indica una nota.

A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño.Alligator Alcatraz’ está ubicado en un paraje natural repleto de humedales y de gran valor ecológico por la fauna y la vegetación que acoge. Apenas unas decenas de kilómetros lo separan del Parque Nacional de los Everglades.La apertura del centro vino acompañada de críticas por parte de políticos locales y grupos ambientalistas. Sus denuncias se centran en que la celeridad con la que se erigió la infraestructura es incompatible con el cumplimiento de las leyes ambientales.
1 / 18 | "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

La madre del hombre, María Cornejo, explicó que su hijo tomaba medicina para la diabetes y la presión, además de sufrir convulsiones, y el viernes este le había expresado su malestar, por lo que creía que el centro no estaba siguiendo con el tratamiento médico, de acuerdo con su relato compartido en Facebook por Cosecha Nueva Jersey.

La mujer, junto a otros familiares rotos de dolor, pidió hoy en la protesta justicia para Cornejo y para su nieta, que ha quedado huérfana y denunció la muerte por “negligencia médica”. Aseguró que tiene una grabación del hospital en la que, afirmó, se confirma que su hijo llegó sin vida, y que antes “necesitó atención médica y no se la dieron”.

En el acto participaron familiares de otros detenidos en Delaney Hall, como Maribel Encalada, hija de un hombre que sufre tensión alta y una infección en un diente, “y lleva sin ser tratado todo este tiempo”.

Gobernadora denuncia obstáculos

La gobernadora del estado, la demócrata Mikie Sherrill, dijo el lunes por la noche en X que su administración está trabajando con varios congresistas “para recabar todos los datos en torno a esta muerte”, pero denunció que sigue afrontando obstáculos para hacer una inspección completa de las condiciones de salud en las instalaciones.

“Todo esfuerzo para bloquear la supervisión genera preguntas serias sobre lo que está pasando dentro de Delaney Hall y qué están intentando ocultar los que operan el centro”, agregó Sherrill, en referencia a la empresa privada GEO, que tiene un contrato multimillonario con ICE para gestionar las instalaciones ubicadas en Newark.

Tras conocerse la muerte de Cornejo, ha habido protestas en las cercanías de Delaney Hall, la más reciente esta mañana, en la que los participantes ataron lazos negros en la valla que rodea el centro, dejaron flores y mensajes en un altar y portaron carteles que reclamaban justicia y que Sherrill “haga lo correcto y cierre” las instalaciones.

El DHS contradijo la versión de la madre de Cornejo al asegurar que “mientras estuvo en custodia, López Cornejo recibió atención médica adecuada y fue visto por profesionales médicos”, y agregó que los detenidos por ICE reciben esos cuidados desde que llegan a los centros, pese a las denuncias de lo contrario y numerosas muertes derivadas de emergencias médicas.

En 2026, se han registrado más de 20 muertes de personas en custodia del ICE.

El mes pasado, la agencia federal cambió su normativa interna para no tener que informar de los fallecimientos de personas que hayan sido recientemente liberados de su custodia.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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