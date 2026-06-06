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¿Por qué se calienta el cargador del celular? Conoce cuál es la mejor forma de solucionarlo

Una investigación reveló algunas de las causas más frecuentes que pueden provocar un aumento de temperatura

6 de junio de 2026 - 1:01 PM

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Una imagen de archivo de un celular. (Archivo)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Es común que el cargador del celular aumente su temperatura mientras carga la batería. En muchos casos, esto forma parte de un funcionamiento normal. Sin embargo, un aumento excesivo del calor puede alertar sobre fallos que requieren atención.

RELACIONADAS

De acuerdo con información del portal especializado Computer Hoy, los cargadores generan calor debido a un proceso interno de conversión de energía. El dispositivo transforma la corriente alterna de la toma eléctrica en corriente continua para alimentar el teléfono.

Este proceso utiliza un transformador eléctrico. La conducción de electricidad y las corrientes de Foucault producen un aumento de temperatura durante el funcionamiento.

Un cargador puede sentirse ligeramente caliente al tacto. Esa situación suele ser normal. El problema surge cuando el calor aparece de forma repentina o alcanza niveles elevados.

¿Por qué se sobrecalienta un cargador?

El portal Xataka Móvil recopiló algunas de las causas más frecuentes que pueden provocar un aumento excesivo de temperatura.

  • Incompatibilidad con el teléfono: Un cargador que no corresponde al modelo del dispositivo puede trabajar con mayor esfuerzo. Esa situación puede generar una sobrecarga y elevar la temperatura.
  • Carga ultrarrápida: Los sistemas de carga rápida suministran más energía en menos tiempo. Ese proceso genera más calor que una carga convencional.
  • Ambientes con altas temperaturas: La temperatura del entorno también influye. Un espacio muy caliente puede aumentar el calor del cargador.
  • Defectos o deterioro: Los componentes internos pueden presentar daños o desgaste con el paso del tiempo. Esa condición afecta el funcionamiento.
  • Problemas en el enchufe: Un enchufe en mal estado o con fallas eléctricas puede afectar el desempeño del cargador.
  • Fallas en el teléfono: Si las demás causas quedan descartadas, el problema podría originarse en el propio celular. Componentes dañados o errores de hardware y software pueden influir.

¿Cómo cuidar el cargador y la batería del celular?

La plataforma Blog Think Big compartió algunas recomendaciones para evitar problemas relacionados con el exceso de temperatura.

  • Desconecte el dispositivo: Si detecta una temperatura muy alta, retire el cargador de la toma eléctrica.
  • Revise las clavijas: Examine el cargador para identificar suciedad u obstrucciones que afecten el contacto.
  • Limpie el puerto USB: El puerto de carga del teléfono también debe permanecer limpio.
  • Pruebe otro cable: Si el problema continúa, utilice un cable compatible con el dispositivo.
  • Use cargadores certificados: Los cargadores de alta calidad incorporan circuitos de protección que pueden desactivar el funcionamiento ante fallos. Los especialistas recomiendan evitar dispositivos que no cumplan estándares adecuados.
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La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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