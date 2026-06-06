¿Por qué se calienta el cargador del celular? Conoce cuál es la mejor forma de solucionarlo
Una investigación reveló algunas de las causas más frecuentes que pueden provocar un aumento de temperatura
6 de junio de 2026 - 1:01 PM
6 de junio de 2026 - 1:01 PM
Es común que el cargador del celular aumente su temperatura mientras carga la batería. En muchos casos, esto forma parte de un funcionamiento normal. Sin embargo, un aumento excesivo del calor puede alertar sobre fallos que requieren atención.
De acuerdo con información del portal especializado Computer Hoy, los cargadores generan calor debido a un proceso interno de conversión de energía. El dispositivo transforma la corriente alterna de la toma eléctrica en corriente continua para alimentar el teléfono.
Este proceso utiliza un transformador eléctrico. La conducción de electricidad y las corrientes de Foucault producen un aumento de temperatura durante el funcionamiento.
Un cargador puede sentirse ligeramente caliente al tacto. Esa situación suele ser normal. El problema surge cuando el calor aparece de forma repentina o alcanza niveles elevados.
El portal Xataka Móvil recopiló algunas de las causas más frecuentes que pueden provocar un aumento excesivo de temperatura.
La plataforma Blog Think Big compartió algunas recomendaciones para evitar problemas relacionados con el exceso de temperatura.
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