Inundaciones mortales en Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y Malasia: más de 1,400 muertos. Los equipos de emergencia se apresuraban a llegar a los sobrevivientes y recuperar más cuerpos el martes después de que el número de muertos por las catastróficas inundaciones y deslizamientos de tierra de la semana pasada superara los 1,300 en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia.

Batang Toru, Indonesia - Algunas zonas de Asia se tambalean tras las catastróficas inundaciones y destrozos de tierra provocados la semana pasada por las lluvias torrenciales, que han causado la muerte de más de 1,400 personas en Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y Malasia. La catástrofe también ha dejado al descubierto las marcadas disparidades económicas de la región.

Indonesia ha soportado el golpe más duro, registrando al menos 753 muertos, seguida de Sri Lanka, con 465. El Presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, dijo que es demasiado pronto para determinar el número exacto de muertos en su país. También se ha confirmado la muerte de al menos 185 personas en Tailandia y tres en Malasia.

El miércoles, los equipos de rescate luchaban contrarreloj para llegar a las comunidades aisladas, ya que más de 1.000 personas siguen desaparecidas y los pueblos yacen sepultados bajo el lodo y los escombros en medio de continuos cortes de electricidad y telecomunicaciones.

El Presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, visitó el lunes una zona siniestrada, prometiendo ayuda y apoyo para la reconstrucción, aunque todavía no ha declarado la emergencia nacional ni ha solicitado ayuda internacional como su homólogo de Sri Lanka, azotado por las inundaciones.

Indonesia y Tailandia, dos economías de renta media con una capacidad fiscal comparativamente más fuerte, son capaces de movilizar amplias operaciones de rescate, desplegar recursos militares y canalizar fondos de emergencia, mientras que Sri Lanka está respondiendo en condiciones mucho más difíciles.

El Primer Ministro Harini Amarasuriya se reunió la semana pasada con diplomáticos en Sri Lanka para instarles a apoyar los esfuerzos del gobierno en materia de ayuda y reconstrucción.

El país, que aún se recupera de una grave crisis económica, se enfrenta a recursos limitados, escasez de divisas y servicios públicos debilitados, lo que dificulta considerablemente una respuesta a gran escala a la catástrofe y aumenta su dependencia de la ayuda exterior.

Las autoridades de Indonesia, el país más afectado, dijeron que la destrucción causada por días de incesantes aguaceros y una rara tormenta tropical que azotó la isla de Sumatra fue el desastre más mortífero desde el terremoto y tsunami de Sulawesi de 2018 que mató a más de 4,300 personas.

Las carreteras destrozadas, los puentes derrumbados y los continuos corrimientos de tierra han dificultado el acceso de los equipos de rescate a algunas de las zonas más afectadas. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres ha declarado que unas 650 personas siguen en paradero desconocido en las devastadas provincias de Sumatra Septentrional, Sumatra Occidental y Aceh, donde miles de habitantes de las ciudades inundadas se vieron obligados a aferrarse a los tejados y las copas de los árboles a la espera de ser rescatados en días anteriores.

La agencia declaró el miércoles que más de 1.5 millones de residentes han sido desplazados durante la catástrofe que dañó decenas de miles de viviendas e instalaciones públicas. Con unas 2,600 personas heridas y los hospitales locales desbordados, el gobierno ha desplegado tres buques hospitales en las provincias devastadas.

En Sri Lanka, se espera que las inundaciones tengan importantes repercusiones en la economía, que acaba de estabilizarse tras una crisis económica sin precedentes. El país insular se encuentra actualmente bajo un programa de rescate del Fondo Monetario Internacional que le obliga a conservar divisas para pagar la deuda externa impagada a partir de 2028.

Aunque todavía se está evaluando el alcance total de los daños económicos, es probable que los costes de la reconstrucción de las infraestructuras, el restablecimiento de los medios de subsistencia y la reactivación de la actividad económica ejerzan una fuerte presión sobre el erario público.

Con vastas regiones arroceras y la región de las colinas, proveedores clave de hortalizas, devastadas por la calamidad, Sri Lanka puede verse obligada a agotar sus escasas reservas de divisas.

Países como India, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos ya han puesto en marcha iniciativas de ayuda, mientras que otros diplomáticos extranjeros que se reunieron con el Primer Ministro de Sri Lanka han prometido ayuda adicional.

En Tailandia, el portavoz del gobierno, Rachada Dhnadirek, anunció el miércoles que las labores de recuperación en el sur del país avanzan a buen ritmo y que se ha restablecido el suministro de agua y electricidad en casi todas las zonas afectadas.

Añadió que el Gobierno ha desembolsado más de 1,000 millones de baht (31.3 millones de dólares) en indemnizaciones a más de 120,000 hogares afectados por las inundaciones.

