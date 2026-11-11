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Policía busca a hombre para interrogar en investigación sobre asesinato de mujer en Yabucoa

Los agentes han estado recopilando vídeos de cámaras de seguridad

11 de noviembre de 2026 - 1:48 PM

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El feminicidio fue reportado el pasado domingo, a eso de las 4:00 de la madrugada, en la carretera PR-908, en el barrio Jagüeyes de Yabucoa. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre es buscado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Humacao para interrogarlo como parte de la investigación del asesinato de una mujer en Yabucoa.

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El sargento Johan Cantres, de la División de Homicidios de Humacao, explicó que al momento no han podido hablar con esa persona, por lo que informes de que supuestamente iba a llegar a la Comandancia de Humacao se trataban más bien de “rumores”.

“Fue lo que se escuchó de la información que dieron los familiares (de él), pero no hay nada concreto de que vaya a venir”, sostuvo Cantres. “Estamos esperando”.

“Nos interesa hablar con esa persona porque queremos preguntarle qué tipo de relación tenía con ella, si era primo, hermano, amigo... o qué”, agregó.

El feminicidio fue reportado el pasado domingo, a eso de las 4:00 de la madrugada, cuando una llamada alertó a las autoridades sobre una persona muerta, con varios impactos de bala en la carretera PR-908, kilómetro 9.9, del barrio Jagüeyes, en Yabucoa.

El sargento dijo que el cuerpo de Yaneris Crespo Vázquez, de 36 años de edad fue encontrado en el medio de la carretera y luego fue identificado por familiares.

Ya han realizado algunas entrevistas, mientras continúan buscando vídeos de cámaras de seguridad de áreas cercanas a la escena, que fue en una zona rural.

“Ya hemos cubierto prácticamente todo lo de este caso, pero seguimos recuperando vídeos. Buscamos ubicar un vehículo que tiene que ver con esto, que es el que se ha escuchado, un Toyota rojo. Necesitamos preguntarle (al hombre que buscan entrevistar) si ese vehículo es de él”, comentó Cantres.

Según la Policía, la víctima, residente de San Lorenzo, “no poseía récord criminal, órdenes de protección vigentes, ni casos de violencia de género registrados”.

La Policía de Puerto Rico ha reportado 32 mujeres asesinadas en lo que va de año. Entre estos, 10 han sido feminicidios íntimos o que fueron perpetrados por una pareja o expareja.

Tags
Policía de Puerto RicofeminicidioYabucoaAsesinatos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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