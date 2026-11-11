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Suzanne Roig informa que estará fuera del Departamento de la Familia por unos días: aquí las razones

La secretaria de la Familia, sin embargo, no precisó si ya se reunió con la gobernadora

11 de noviembre de 2026 - 12:32 PM

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En ausencia de Roig, la subsecretaria Evelyn I. Matos Quintana estará a cargo de forma interina de Familia. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Un día después de que el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, dijera que desconocía el paradero de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, la funcionaria informó este miércoles que está fuera de la agencia unos días para cumplir con un “compromiso familiar”.

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“Desde ayer y durante los próximos dos días laborables estaré atendiendo un compromiso familiar de carácter personal -junto a mi padre- previamente coordinado, hace varios meses. Como parte de los procedimientos administrativos establecidos y en cumplimiento con las disposiciones aplicables, la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, fue debidamente informada con anticipación sobre esta ausencia temporal”, informó Roig, en declaraciones escritas.

Las expresiones se producen un día después de que El Nuevo Día preguntara oficialmente al Departamento de la Familia sobre Roig sin que se produjera respuesta alguna.

Este medio indagó con fuentes de la agencia, que dijeron que no existía un memorando o documento oficial que designara a la subsecretaria, Evelyn I. Matos Quintana, a cargo.

Pero en sus expresiones, Roig sostuvo lo contrario.

“Durante este periodo, la subsecretaria, en virtud de ley orgánica del Departamento de la Familia, la Dra. Evelyn I. Matos Quintana, estará al frente de las operaciones del Departamento, dando seguimiento a los asuntos administrativos, las iniciativas en curso y las prioridades institucionales”, sostuvo Roig.

“El Departamento cuenta con un equipo de trabajo comprometido y una estructura administrativa sólida que permite garantizar la continuidad de sus responsabilidades y servicios sin interrupciones”, agregó.

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La secretaria de la Familia es investigada por el Senado, el Departamento de Justicia, las autoridades federales y la Oficina del Inspector General de Puerto Rico luego de que Blanca Medina Díaz, exjefa de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), denunciara públicamente que la secretaria supuestamente la presionaba y hostigaba para que evaluara y concediera un contrato a la empresa NOLA Education para servicios educativos con fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

Medina Díaz también alegó que fue presionada para dar un contrato a la empresa Strategic Technology Advisors, que entregó dos propuestas a Roig para crear una plataforma de adiestramiento, a un costo de más de $300,000, también con fondos TANF. Roig ha negado las alegaciones.

La gobernadora expresó el lunes que sostendría una reunión con la funcionaria en la que hablarían de “muchos temas”, luego que El Nuevo Día le cuestionó si habló con ella sobre las incongruencias de su testimonio ante el Senado.

Durante su comparecencia ante el Senado, el 7 de octubre, Roig omitió información y otra que proporcionó fue desmentida por NOLA Education, empresa a la que se le adjudicó un contrato de $38.7 millones que luego fue cancelado.

Peña Payano, el martes, respondió “tengo que corroborar” cuando se le preguntó si Roig estaba de vacaciones.

La Fortaleza, entretanto, no ha emitido declaraciones oficiales ni ha confirmado si la reunión entre la mandataria y Roig se llevó a cabo.

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Departamento de la FamiliaSuzanne RoigJenniffer GonzálezLa Fortaleza
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
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Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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