Hallan osamenta humana al investigar una denuncia de violencia doméstica en Moca

La Policía encontró una osamenta humana al investigar una denuncia de violencia doméstica en Moca, en hechos reportados a eso de la 1:16 a.m. de este jueves, en la residencia de una pareja en el mencionado municipio.

En un comunicado de prensa, la Policía indicó que recibieron una querella que alegaba que una mujer de 23 años supuestamente agredió a su pareja, un hombre de 28 años.

“Durante la intervención la mujer le manifestó a la policía que su pareja mantenía en una de las habitaciones de la residencia un altar que contenía huesos humanos. Asimismo, indicó que el practica sus creencias religiosas”, señaló el informe policíaco.

La querella de violencia de género es investigada por la agente Yarilis Urrutia adscrita al distrito de Moca.