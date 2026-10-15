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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía realiza allanamiento en Bayamón como parte de una investigación en curso

Los agentes de FURA ocuparon armas de fuego

15 de octubre de 2026 - 7:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los agentes detuvieron a una pareja. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía diligencia una orden de allanamiento en una casa en la mañana de este jueves en Hato Tejas, Bayamón.

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La intervención está encabezada por las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), junto con la División de Inteligencia y Arrestos.

El director de FURA, Julio Marcano, indicó que hasta el momento han ocupado un rifle que alegadamente es ilegal. Explicó que, entonces, procedieron a arrestar a una pareja que consiste de un hombre de 54 años y una mujer de 60 años.

Explicó que, aunque tienen licencia de armas, al encontrar una ilegal, proceden a ocuparle todas las demás armas que estaban en la propiedad allanada.

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Pendientes a www.elnuevodia.com para el desarrollo de esta historia.

Tags
Policía de Puerto RicoBayamónBreaking NewsAllanamientos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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