Policía realiza allanamiento en Bayamón como parte de una investigación en curso

La Policía diligencia una orden de allanamiento en una casa en la mañana de este jueves en Hato Tejas, Bayamón.

La intervención está encabezada por las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), junto con la División de Inteligencia y Arrestos.

El director de FURA, Julio Marcano, indicó que hasta el momento han ocupado un rifle que alegadamente es ilegal. Explicó que, entonces, procedieron a arrestar a una pareja que consiste de un hombre de 54 años y una mujer de 60 años.

Explicó que, aunque tienen licencia de armas, al encontrar una ilegal, proceden a ocuparle todas las demás armas que estaban en la propiedad allanada.

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