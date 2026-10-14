Hombre muere tras recibir un disparo accidental en la cabeza en Bayamón

Un hombre falleció en la noche de ayer, miércoles, en un caso que la Policía ha clasificado como un “incidente desgraciado” en Bayamón.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 8:21 p.m., en la urbanización Santa Juanita.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “mientras un hombre manipulaba su arma de fuego para limpiarla, esta se accionó accidentalmente e hirió de bala a Jorge M. Nazario Rojas, de 51 años”.

El perjudicado fue transportado por paramédicos a una institución hospitalaria, donde el médico de turno certificó su fallecimiento.

“Cabe destacar que ambos poseen licencia para portar armas de fuego”, agregó el informe policiaco.