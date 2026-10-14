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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere tras recibir un disparo accidental en la cabeza en Bayamón

La Policía indicó que el caso fue reportado en la noche del miércoles

14 de octubre de 2026 - 6:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El perjudicado fue transportado por paramédicos a una institución hospitalaria, donde el médico de turno certificó su fallecimiento. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre falleció en la noche de ayer, miércoles, en un caso que la Policía ha clasificado como un “incidente desgraciado” en Bayamón.

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 8:21 p.m., en la urbanización Santa Juanita.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “mientras un hombre manipulaba su arma de fuego para limpiarla, esta se accionó accidentalmente e hirió de bala a Jorge M. Nazario Rojas, de 51 años”.

El perjudicado fue transportado por paramédicos a una institución hospitalaria, donde el médico de turno certificó su fallecimiento.

“Cabe destacar que ambos poseen licencia para portar armas de fuego”, agregó el informe policiaco.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón se hizo cargo de la pesquisa, en coordinación con el fiscal de turno.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBayamón
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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