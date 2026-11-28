Un terremoto de magnitud preliminar 5.0 sacudió la mañana del sábado la costa del sur de California, provocando réplicas que fueron percibidas en distintas áreas de la reconocida ciudad de Los Ángeles, que es el centro de la industria televisiva y cinematográfica del país.

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:30 a. m., hora del Pacífico, y tuvo su epicentro a seis kilómetros (3.7 millas) al oeste-suroeste de Manhattan Beach, según el registro oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La agencia federal ubicó la profundidad del sismo en 12.2 kilómetros (7.6 millas).

Residentes reportaron haber sentido el temblor en diferentes sectores de Los Ángeles, incluidos Venice y Silver Lake, así como en otras comunidades del sur de California, según informó CNN.

La magnitud fue revisada

Durante los primeros minutos posteriores al terremoto, las estimaciones sobre su magnitud variaron. El USGS ofreció inicialmente una lectura de 5.2, que posteriormente fue revisada. Otros reportes situaron el movimiento telúrico en 4.7 antes de que el registro oficial reflejara una magnitud de 5.0.

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Por su parte, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis informó que el terremoto no representaba peligro de tsunami. La entidad había ofrecido inicialmente una estimación de magnitud 5.1 y ubicado el movimiento a unas 20 millas al suroeste de Los Ángeles.

Bomberos activaron protocolos de emergencia

Tras el movimiento telúrico, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó sus protocolos de respuesta ante terremotos para evaluar posibles daños y verificar las condiciones de infraestructuras en la zona.

La respuesta incluyó inspecciones terrestres, aéreas y marítimas, de acuerdo con los primeros informes divulgados por medios locales.

Además, residentes de distintas comunidades recibieron alertas sísmicas en sus teléfonos celulares mediante el sistema de notificación temprana de terremotos.