Un accidente de tránsito se reportó en la mañana de este sábado en el barrio Pulguillas, en Aibonito, cuando una ambulancia -en la que viajaban dos paramédicos y un paciente- impactó una valla y terminó entre la maleza.

Según la Policía, el conductor de la unidad de emergencias perdió el control del vehículo y posteriormente se salió de la vía de rodaje, en un incidente cuyas imágenes comenzaron a ser compartidas rápidamente en las redes sociales.

Aunque inicialmente se informó que los tres ocupantes permanecían en el interior de la ambulancia tras el accidente, posteriormente trascendió que todos se encontraban en condición estable.