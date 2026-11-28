Jóvenes de 18 y 19 años resultan heridos en agresión con arma blanca en residencial de San Juan
Ambos fueron trasladados a un hospital y se encuentran en condición estable
28 de noviembre de 2026 - 9:55 AM
28 de noviembre de 2026 - 9:55 AM
Una joven de 19 años y un hombre de 18 resultaron heridos con un arma blanca durante un altercado reportado la noche del viernes en el residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey, informó la Policía de Puerto Rico.
Según la información preliminar, los perjudicados sostuvieron un incidente con un hombre de 33 años que presuntamente los agredió con un arma blanca y luego abandonó el lugar.
Ambos heridos fueron transportados en un vehículo privado a una institución hospitalaria, donde su condición fue descrita como estable.
El agente Joeseph Santiago, adscrito al Precinto de Hato Rey Este, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa.
Las circunstancias que provocaron el altercado permanecen bajo investigación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: