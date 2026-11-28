Una joven de 19 años y un hombre de 18 resultaron heridos con un arma blanca durante un altercado reportado la noche del viernes en el residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, los perjudicados sostuvieron un incidente con un hombre de 33 años que presuntamente los agredió con un arma blanca y luego abandonó el lugar.

Ambos heridos fueron transportados en un vehículo privado a una institución hospitalaria, donde su condición fue descrita como estable.

El agente Joeseph Santiago, adscrito al Precinto de Hato Rey Este, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa.