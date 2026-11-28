1 / 11 📷 Ni globos ni desfile: el clima obliga a posponer la Parada de Macy’s

El tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York ha sido pospuesto, ya que se pronostican fuertes vientos en la ciudad durante el día festivo, informó NBC el miércoles.

Yuki Iwamura