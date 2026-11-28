Tragedia en Salinas: joven de 17 años muere en accidente de tránsito en la PR-52
El menor viajaba como pasajero en un vehículo conducido por una mujer de 21 años que perdió el control e impactó otro auto y un poste
28 de noviembre de 2026 - 9:01 AM
28 de noviembre de 2026 - 9:01 AM
Un joven de 17 años falleció en un accidente de tránsito reportado a eso de las 3:10 de la madrugada de este sábado en la carretera PR-52, a la altura del kilómetro 60.9, en jurisdicción de Salinas, informó la Policía de Puerto Rico.
Según la información preliminar, una mujer de 21 años conducía un Nissan Versa del año 2024 “a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del mismo”, según la Uniformada.
En medio de la situación, la conductora impactó un Nissan Versa blanco del año 2022. Tras la colisión, salió de la carretera e impactó un poste.
“Un joven de 17 años, quien viajaba en el vehículo junto a esta, perdió la vida en el acto”, agregó la Policía.
La investigación está a cargo del agente Martín Sánchez, adscrito a la División de Autopistas de Salinas, en conjunto con la fiscal Brenda Liz Soto.
Ambos vehículos fueron ocupados como parte del proceso investigativo.
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