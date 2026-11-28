“Hay muchas piraguas (barcas), pero cada vez se desembarca menos pescado”. La frase del pescador Cheikhou Mbengue resume la crisis del sector de pesca, símbolo de identidad nacional en Senegal, y que empuja a los jóvenes del país a embarcarse rumbo a las islas españolas de Canarias.

En la localidad costera de Yenne, unos 40 kilómetros al este de Dakar, las embarcaciones siguen ocupando la playa pero los profesionales del sector encuentran cada vez menos recursos y encuentran más dificultades para ganarse la vida.

Yenne ha sido también en las últimas semanas escenario de numerosas salidas rumbo a Canarias, la última hace solo unas semanas cuando cuatro cadáveres fueron rescatados al colisionar contra las rocas un cayuco en el que viajaban un centenar de personas. Para los jóvenes de la localidad pesquera, la emigración se ha convertido en una alternativa ante la pérdida de sus medios de subsistencia.

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“La pesca artesanal lleva años desapareciendo”, advierte Mbengue, presidente del Consejo Local de Pesca Artesanal de Yenne, que recibió a EFE esta semana en la sede del sindicato local. A pocos metros, decenas de piraguas descansan sobre la arena, algunas de ellas convertidas en embarcaciones para la migración irregular.

Mbengue denuncia que los pescadores ya no pueden mantener a sus familias con los ingresos de una actividad que durante generaciones ha sido el principal sustento de las comunidades costeras.

En Senegal, un país de más de 18 millones de habitantes y una de las poblaciones más jóvenes del mundo, la pesca constituye un pilar económico y alimentario. El sector genera más de 53,000 empleos directos, representa el 3.2% del PIB y registra desembarques anuales de unas 500,000 toneladas, el 80% procedente de la pesca artesanal.

Sin embargo, los profesionales denuncian una crisis marcada por la reducción de las capturas y el encarecimiento del combustible y del hielo necesario para conservar el pescado. La caída de capturas a causa de la sobreexplotación y los cambios ambientales ha obligado a los pescadores a pasar más tiempo en el mar.

“Hace unos años podíamos encontrar pescado a poca distancia y regresar en una jornada. Ahora tenemos que pasar hasta doce días en el mar y llegar incluso a las aguas de Guinea-Conakri para encontrarlo”, lamenta Mbengue.

Denuncia la presencia de grandes embarcaciones en zonas utilizadas tradicionalmente por los pescadores artesanales y reclama al Gobierno que limite las licencias a las flotas industriales, cuya actividad considera una amenaza para los recursos marinos.

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También alerta de los daños que provocan los grandes barcos en las redes y aparejos de las pequeñas embarcaciones, así como del riesgo de colisiones, especialmente durante la noche: “Cuando hay un conflicto entre una embarcación industrial y una artesanal, nosotros somos siempre los que perdemos”, lamenta.

Mbengue reclama un mayor control de las aguas y una revisión del Código de Pesca para proteger los caladeros tradicionales. También denuncia la proliferación de fábricas de harina de pescado, que, según afirma, favorecen la captura de ejemplares jóvenes antes de que alcancen la madurez reproductiva.

La crisis pesquera coincide además con la transformación del territorio y la reducción de las alternativas económicas. “Vivíamos de la pesca y de la agricultura: tres meses de temporada de lluvias y nueve meses de pesca. Antes vivíamos tranquilamente, sin grandes problemas”, recuerda. Ahora, añade, las restricciones vinculadas a las actividades petroleras, los cambios en la propiedad de la tierra y la expansión de la pesca industrial han alterado ese equilibrio.

La fuga de los pescadores experimentados

Amadou Ahmed Ndir, empresario del sector de la transformación de productos del mar e hijo de pescadores, conoce de cerca las consecuencias de esta crisis. En 2007 creó una empresa de congelación y transformación de pescado que llegó a emplear a unas 140 personas; actualmente su plantilla se reduce a unos 40 trabajadores durante la temporada baja.

“En los últimos cuatro años, las reservas de pescado han disminuido considerablemente. Estamos en un sector en crisis”, explica Ndir a EFE desde su casa en Yenne, mientras advierte de que la reducción de las capturas afecta a toda la cadena económica.

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Pero su mayor preocupación es la emigración de los trabajadores más experimentados: “Entre las personas que llegan a Canarias estamos perdiendo a algunos de los mejores pescadores senegaleses. Se marchan los más experimentados, los más valientes, aquellos que mejor conocen el mar”, afirma.

El empresario asegura que algunas embarcaciones, construidas por millones de francos CFA, permanecen varadas por falta de trabajadores que salgan a faenar. “Si queremos resolver el problema de la migración de los pescadores, no podemos hacerlo sin resolver primero el problema de la pesca en Senegal”, sostiene.

Como solución, propone instalar cámaras frigoríficas alimentadas con energía solar, reforzar las lonjas y mejorar los circuitos de comercialización para conservar las capturas y aumentar los ingresos de los pescadores.

Mbengue, por su parte, reclama que el Estado preste a la seguridad marítima de las comunidades costeras la misma atención que dedica a interceptar las embarcaciones que intentan llegar a Europa. Contrasta los medios desplegados para controlar las salidas migratorias con las dificultades que, según denuncia, encuentran los pescadores cuando necesitan activar una operación de búsqueda y rescate.