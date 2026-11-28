El número de rusos que tiene una opinión positiva sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha más que duplicado desde abril pasado, según los resultados de los sondeos publicados este sábado por el Fondo de Opinión Pública (FOM).

A día de hoy, de acuerdo a esas encuestas, un 22% de los rusos tiene un buen concepto del jefe de la Casa Blanca, indicador que hace siete meses era de sólo un 9%, señala FOM en su página web.

Mientras, el número de ciudadanos de este país que critican a Trump disminuyó del 55% al 40% en ese mismo período de tiempo. El 38 % restante no supo qué responder.

En cuanto a Estados Unidos en general, hablan bien un 19%; mal, un 25 %; casi la mitad, un 47%, se muestra neutral, y el resto no sabe ni contesta.

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Trump llamó “amigo” al presidente ruso, Vladímir Putin, durante la reunión que mantuvieron recientemente en China, donde también asistieron a la histórica cumbre tripartita con el líder chino, Xi Jinping, que la propaganda rusa comparó con la Conferencia de Yalta de 1945 entre la URSS, Estados Unidos y el Reino Unido.

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El presidente estadounidense fue muy criticado por ello, aunque él se justificó aduciendo que llamó “amigo” a Putin porque quiere acabar con la guerra y añadió que tiene “una muy buena relación” con el líder ruso desde hace muchos años.

De hecho, dijo haberle pedido “poner fin a toda agresión militar” contra los países europeos, que acusan a Moscú de guerra híbrida contra sus territorios.

“Durante mis conversaciones en China con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, pasé mucho tiempo hablando sobre el hecho de que me gustaría ver al presidente Putin poner fin a toda agresión militar contra territorios en toda Europa, con la esperanza de poder lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se mostró muy crítico con Trump: “Por supuesto, es decisión del presidente de Estados Unidos, pero... es raro”, porque es como decir que uno era amigo del dictador alemán Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. “Es un agresor y un asesino... No puede ser un amigo. Simplemente no puede serlo”, afirmó.

Mientras, el Kremlin rechazó este jueves la tregua invernal, tanto energética como para la exportación de cereal por el mar Negro, exigida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al considerarla un “ultimátum”.

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