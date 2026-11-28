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Si entre tus planes para este sábado está disfrutar de un día de playa, presta atención a las condiciones del mar.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) alertó sobre un riesgo alto de corrientes marinas en las playas del norte y este de Puerto Rico, así como en la isla municipio de Culebra, por lo que exhortó a los bañistas a tomar precauciones antes de entrar al agua.

El aviso, emitido a las 3:34 a.m. de este sábado, permanecerá vigente hasta la mañana del domingo.

Según el SNM, las corrientes marinas representan un peligro significativo, ya que pueden arrastrar incluso a los nadadores más experimentados desde la orilla hacia aguas profundas, dificultando su regreso a un lugar seguro.

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En cuanto a la distribución del riesgo, el SNM establece un riesgo alto (rojo) para el norte y este de Puerto Rico y Culebra; moderado (anaranjado) para sectores del oeste y sureste de Puerto Rico, Vieques y las Islas Vírgenes Estadounidenses; y bajo (amarillo) para el suroeste y sectores del sur de Puerto Rico.

Esto se debe a una débil marejada del noreste que afecta las costas de Puerto Rico. “¿Planes para hoy? Visite playas con salvavidas, disfrute desde la orilla donde no sea seguro nadar e hidrátese", exhortó el SNM, en una publicación compartida en sus redes sociales.

Otros peligros este sábado

Además del riesgo de corrientes marinas, se anticipan otros peligros durante el día, entre ellos tronadas aisladas durante la tarde, ráfagas fuertes ocasionales, oleaje picado a peligroso y temperaturas por encima de los valores normales para esta época del año.

El SNM exhortó a la ciudadanía a prestar atención a las banderas y los avisos colocados en las playas, así como a seguir las recomendaciones de los salvavidas.

La agencia explicó que las corrientes marinas son canales de agua poderosos que fluyen rápidamente desde la costa hacia mar adentro. Suelen desarrollarse en áreas bajas o interrupciones de bancos de arena, así como cerca de estructuras como espigones, rompeolas y muelles.

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En caso de quedar atrapado en una corriente marina, se recomienda pedir ayuda a gritos, mantener la calma y evitar luchar contra la corriente. Si es necesario nadar para salir, debe hacerse en dirección paralela a la costa y regresar a la playa cuando sea posible. Nunca se debe intentar nadar directamente contra la corriente, ya que esto puede provocar agotamiento rápidamente.