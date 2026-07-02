Bélgica remonta en minutos para dejar fuera a Senegal de Mundial

Seattle - Bélgica borró una desventaja de dos goles y anotó un penal en los últimos minutos de la prórroga para vencer el miércoles 3-2 a Senegal en la mayor remontada del Mundial hasta ahora.

Senegal ganaba 2-0 a falta de apenas 5 minutos en el tiempo reglamentario, pero los goles de Romelu Lukaku y Youri Tielemans llevaron a la prórroga el partido de dieciseisavos de final.

Tielemans completó la remontada de Bélgica al convertir un penal en el minuto 125 del partido — la anotación más tardía en la historia de los Mundiales.

“Ser parte de esta remontada es un momento de orgullo porque anoté los últimos dos goles para darle al equipo la victoria hoy. Estoy muy orgulloso de eso, de poder ayudar al equipo a marcar goles y mantenernos en competencia”, dijo Tielemans.

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Recibió una falta cuando quedaban apenas unos segundos y, mientras la tanda de penales se asomaba por el horizonte, el árbitro marcó el penalti después de una revisión en video.

“No quiero interpretar la decisión. Todos tenemos distintas interpretaciones cuando se trata de marcar un penal”, dijo el técnico de Senegal, Pape Thiaw. “Prefiero no comentar, no interpretar la decisión del árbitro”.

Bélgica se convirtió en el segundo equipo en los últimos 11 Mundiales que remontó una desventaja de dos anotaciones para ganar un duelo en la fase de eliminación directa. Bélgica también fue el autor del otro encuentro, una victoria 3-2 sobre Japón en los octavos de final de Rusia 2018.

“Senegal merecía ganar”, dijo el técnico de Bélgica, Rudi Garcia. “Pero, me alegra que hayamos sido nosotros”.

Muchos de los jugadores de ese equipo de Bélgica que terminó en el tercer lugar en Rusia 2018 fueron fundamentales en la victoria del miércoles. Lukaku, máximo goleador histórico de la selección, ingresó como suplente y le dio un respiro a Bélgica con su anotación a los 86 minutos, dejando la mesa puesta que Tielemans llevara el partido al tiempo extra.

“Es una derrota cruel, porque jugamos bien”, declaró Thiaw. “Teníamos la ventaja. Íbamos ganando 2-0. Pero un partido de fútbol no dura 85 minutos. Bélgica remontó, y no pudimos lidiar con eso... Debemos felicitar a Bélgica porque avanza”.

Bélgica regresa a octavos de final por tercera vez en cuatro Mundiales. El equipo alcanzó los cuartos de final en 2014 y a las semifinales en 2018, pero quedó eliminado en fase de grupos hace cuatro años en Qatar.

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Los belgas se enfrentarán el lunes a Estados Unidos en Seattle.

Senegal parecía encaminarse a los octavos de final. Habib Diarra anotó en la primera mitad e Ismaïla Sarr puso el 2-0 al inicio de la segunda. Fue su cuarto gol del Mundial, y uno de los más hermosos del torneo. Sarr controló perfectamente con el pecho un servicio largo de Moussa Niakhaté y luego sacó un potente disparo para vencer al portero belga Thibaut Courtois.

Courtois, quien jugó su cuarto Mundial, realizó tres atajadas clave para evitar que Senegal aumentara su ventaja.

El defensor senegalés Krépin Diatta dijo que no se le debió permitir a Bélgica volver al partido.

“No debió haber pasado. Tienes que defender el área”, dijo. “Sufrimos, pero tenemos que seguir. Es una lástima”.

Lukaku dijo que Bélgica mostró carácter con su remontada.

“Este Senegal es uno de los mejores equipos del torneo”, dijo . “Técnicamente, físicamente y tácticamente, fue realmente duro. Pero cuando subimos la intensidad, cuando estuvimos para una segunda jugada, nuestro espíritu de equipo brilló y ganamos el partido” .

Senegal llegó al Mundial como el segundo equipo mejor de África en la clasificación, detrás de Marruecos. Ganó una caótica final de la Copa Africana de Naciones el 18 de enero contra Marruecos, pero el resultado fue anulado por el organismo rector del fútbol africano porque Thiaw retiró temporalmente a sus jugadores del campo.

Senegal avanzó a la fase de eliminación directa del Mundial como uno de los mejores terceros lugares después de perder ante Francia y Noruega y vencer a Irak.

“Es la mejor nación africana. Así de simple”, dijo Garcia. “Demostraron que incluso contra Francia, dominaron en la primera mitad. Salieron de un grupo difícil. Hubiera preferido no jugar contra ellos”.