Un accidente de tránsito se reportó en la mañana de este viernes en el expreso Román Baldorioty de Castro (PR-26), a la altura del kilómetro 7.8, en dirección de San Juan hacia Carolina, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, un conductor resultó con heridas leves tras el choque.

El accidente provocó el cierre de dos carriles y congestión vehicular en la zona. Sin embargo, el tramo que había sido cerrado ya fue reabierto al tránsito.

Una imagen captada por las cámaras de seguridad de la Autoridad de Carreteras y Transportación muestra las condiciones del tránsito en el expreso Román Baldorioty de Castro, donde se reporta congestión vehicular tras el accidente. (ACT)