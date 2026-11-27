Accidente de auto causó congestión en el expreso Baldorioty de Castro: reabren tramo
Un conductor resultó con heridas leves en un choque reportado en dirección de San Juan hacia Carolina
27 de noviembre de 2026 - 8:08 AM
27 de noviembre de 2026 - 8:08 AM
Un accidente de tránsito se reportó en la mañana de este viernes en el expreso Román Baldorioty de Castro (PR-26), a la altura del kilómetro 7.8, en dirección de San Juan hacia Carolina, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Según la información preliminar, un conductor resultó con heridas leves tras el choque.
El accidente provocó el cierre de dos carriles y congestión vehicular en la zona. Sin embargo, el tramo que había sido cerrado ya fue reabierto al tránsito.
Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre la marca o el modelo del vehículo involucrado ni las circunstancias que provocaron el accidente.
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