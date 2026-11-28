Asesinan a tiros a un hombre frente a un negocio en Caguas
La muerte violenta se reportó en la madrugada del sábado, informó la Policía
28 de noviembre de 2026 - 8:34 AM
28 de noviembre de 2026 - 8:34 AM
Un asesinato se reportó a eso de las 2:05 a.m. de este sábado en la avenida Luis Muñoz Marín, frente al negocio Villa Victoria Sport Bar, ubicado en la avenida Luis Muñoz Marín, en Caguas, confirmó la Policía de Puerto Rico.
Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un hombre herido de bala.
Al llegar los agentes a la escena, se les informó que “el perjudicado se encontraba compartiendo en el establecimiento, cuando resultó herido de bala”, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.
Posteriormente, el perjudicado fue transportado en ambulancia a una institución hospitalaria, donde posteriormente falleció mientras recibía asistencia médica.
La víctima fue identificada como Héctor Manuel Ribot Puchales, de 32 años y residente de Aguas Buenas.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se hicieron cargo de la pesquisa.
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