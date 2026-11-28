Balean a turista del estado de Florida frente a un negocio en Santurce
El perjudicado fue transportado a un hospital tras resultar herido de bala frente a un reconocido establecimiento
28 de noviembre de 2026 - 9:20 AM
28 de noviembre de 2026 - 9:20 AM
Un turista del estado de Florida resultó herido de bala durante la madrugada de este sábado frente a un establecimiento, ubicado en la calle Corchado, en Santurce, informó la Policía de Puerto Rico.
El informe policiaco establece que el perjudicado, de 37 años, fue baleado frente al “negocio District”, y que las circunstancias en las que ocurrió la agresión aún se encuentran bajo investigación.
Tras el incidente, paramédicos transportaron al hombre a una institución hospitalaria para recibir atención médica. Al momento, se desconoce su condición de salud.
La agente Isabel González, adscrita al precinto de San Juan y Santurce, realizó la investigación preliminar.
El caso fue refirido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa.
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