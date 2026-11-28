Un hombre de 59 años murió tras ser atropellado por un vehículo durante la noche del viernes en la PR-4412, a la altura del kilómetro 1.0, en el barrio Jagüey, en Rincón, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar, una mujer, de 39 años y residente de Rincón, conducía una Toyota 4Runner blanca del año 2025 cuando, al llegar al tramo, no se percató de la presencia del peatón y lo impactó con su vehículo.

La víctima fue identificada como Alberto Lorenzo Rodríguez, quien sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Como parte de la investigación, a la conductora se le realizó una prueba de aliento, cuyo resultado fue de 0% de alcohol en su organismo.