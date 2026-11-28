Muere un peatón de 59 años tras ser arrollado en Rincón
El hombre fue impactado por una guagua Toyota 4Runner mientras caminaba por la PR-4412, en el barrio Jagüey
28 de noviembre de 2026 - 9:40 AM
28 de noviembre de 2026 - 9:40 AM
Un hombre de 59 años murió tras ser atropellado por un vehículo durante la noche del viernes en la PR-4412, a la altura del kilómetro 1.0, en el barrio Jagüey, en Rincón, informó la Policía de Puerto Rico.
Según la investigación preliminar, una mujer, de 39 años y residente de Rincón, conducía una Toyota 4Runner blanca del año 2025 cuando, al llegar al tramo, no se percató de la presencia del peatón y lo impactó con su vehículo.
La víctima fue identificada como Alberto Lorenzo Rodríguez, quien sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar.
Como parte de la investigación, a la conductora se le realizó una prueba de aliento, cuyo resultado fue de 0% de alcohol en su organismo.
El agente Samuel Ortiz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, bajo la supervisión del sargento Omar Padilla y en coordinación con el fiscal José Loperena, está a cargo de la pesquisa.
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