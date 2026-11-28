KABUL, Afganistán— Una explosión en una escuela primaria y secundaria de la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, mató a 10 personas e hirió a otras 110 el sábado, la mayoría de ellas niños, según autoridades, que añadieron que la explosión parecía haberse originado en un depósito vecino de explosivos.

Sami ul Haq Bayan, director de Cultura e Información de la provincia, señaló que la información inicial indicaba que la explosión en la escuela en las afueras de la capital provincial, Asadabad, se produjo debido a una negligencia en el depósito que almacenaba explosivos pertenecientes a empresas mineras. Se estaba llevando a cabo una investigación sobre el incidente, agregó.

El portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Mateen Qani, situó el número de muertos en 10 y dijo que 110 habían resultado heridos.

Imágenes de una sala del hospital mostraron a niños pequeños, varios de ellos con la cabeza vendada y algunos acostados dos por cama.

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Noor Rahman, cuya casa está al lado de la escuela, contó que escuchó la explosión y vio polvo elevándose.

“Corrí directamente hacia el polvo, nuestros propios niños estaban allí”, declaró. “Entré en una de las aulas, donde había gritos y alaridos. Vi la mano de mi sobrina, la estaba moviendo. Me apresuré, aparté los ladrillos y logré sacarla, junto con otras personas heridas”.

Haji Sulaiman, cuyo hijo resultó herido en la explosión, dijo que iba de camino a su tienda cuando escuchó y vio la explosión.

“Pedazos de madera y carne humana volaban por todas partes”, resaltó Sulaiman, y añadió que corrió hacia la escuela. “Cuando llegué, encontré niños, algunos estaban muertos, otros estaban empapados en sangre, y algunos techos se habían derrumbado, los muros habían desaparecido, y no quedaba nada de la escuela”.

Ante, Farid Dehqan, portavoz de la Jefatura de Policía Provincial de Kunar, indicó que la explosión ocurrió a las 10:00 de la mañana en una escuela de la zona de Andar Ser, en las afueras de Asadabad.

Imágenes publicadas en redes sociales mostraron autos trasladando a niños heridos al área de urgencias de un hospital en Asadabad, así como imágenes de la escuela, parte del cual parecía haberse derrumbado.

La minería es una industria importante en Afganistán, un país rico en materias primas, incluido mineral de hierro, cobre, plomo, zinc, oro, carbón y piedras preciosas. Pero las normas de seguridad en las empresas mineras suelen ser deficientes, lo que provoca incidentes.

La minería de piedras preciosas está en auge en Kunar, con varias empresas extrayendo piedras preciosas que posteriormente se venden en subasta.

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En agosto, un ataque con una granada de mano a un complejo escolar en la capital afgana, Kabul, hirió a más de 40 niños de entre 9 y 14 años.