Sargento municipal de Bayamón enfrenta querella ética por presunto hostigamiento sexual a una subordinada

Un sargento de la Policía Municipal de Bayamón enfrenta una querella de abuso de poder en la Oficina de Ética Gubernamental por presuntamente utilizar su posición para acosar a una mujer policía que se encontraba bajo su mando desde mayo de 2025 hasta aproximadamente septiembre de ese mismo año.

Según la querella, el hombre identificado como José Luis Hernández Rivera, se desempeñaba como supervisor de la Unidad Motorizada de ese cuerpo policiaco al igual que como supervisor directo de la víctima.

Es en ese ámbito fue donde supuestamente Hernández Rivera hizo varios acercamientos de índole sexual contra la mujer. Entre estos, la querella menciona: pegarle sus genitales a la víctima, besarla en el cachete sin consentimiento, tocarle los senos, entre otros.

“(El 18 de agosto de 2025) el querellado, con su mano sobre la espalda de la Mujer Policía (MP), acercó su pelvis mientras la MP se encontraba sentada para pegar sus genitales al cuerpo de la MP”, lee el documento.

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“En otra ocasión, el querellado se acercó por detrás a la Mujer Policía, colocó sus manos sobre sus hombros y las deslizó hacia abajo con la intención de tocar su pecho, lo cual provocó que la MP lo empujara y manifestara su rechazo a esta conducta”, informa también la querella.

De acuerdo con el documento, Hernández Rivera supuestamente utilizó su rango y acceso a áreas restringidas del Cuartel Municipal para beneficiarse personalmente al mantener una proximidad física y contacto no consentido con la víctima durante la jornada laboral y en instalaciones públicas.

Por su parte, el Municipio de Bayamón aseguró que el caso se atendió como un hostigamiento sexual.

“De inmediato se activó el protocolo, se removió del área de trabajo, se investigó administrativamente y se realizó una vista administrativa con una oficial examinadora. Una vez culminó el proceso investigativo y administrativo se impuso una medida disciplinaria de 60 días de suspensión de empleo y sueldo. Actualmente se encuentra suspendido”, leen las declaraciones emitidas por la Oficina de Prensa del ayuntamiento.

Mientras tanto la OEG recomendó multar al agente por violaciones a la Política Pública del Municipio de Bayamón Sobre Hostigamiento Sexual en el Empleo, el Código Municipal de Puerto Rico, el Reglamento de la Policía de Bayamón y la Ley 1 de 2012, aunque no se especifica la cantidad que se recomienda debe pagar. De igual forma, se propuso retener los descuentos del agente en el Departamento de Hacienda, la Junta de Retiro del Gobierno y cualquier otro sistema de Retiro Público.